Megjött az orosz hadijelentés: megint az ukrán energiainfrastruktúrát támadták
MTI
Csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipart ellátó energetikai létesítményekre, valamint üzemanyagtárolókra - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és csaknem 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, valamint 22 páncélozott harcjárművet, egy Neptun nagyhatótávolságú irányított rakétát, továbbá 70 repülőgéptípusú drónt.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke az X-en felvételeket osztott meg az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszerrel a nyugat-ukrajnai lvivi régióra mért csapásról.

Az európai kormányzó idióták mégiscsak háborút akarnak Európában. Ezerszer elhangzott már, hogy Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-katonai kontingenst Ukrajnában... Nos, gyertek csak. Akkor ez lesz

- írta Medvegyev a felvételekhez fűzött kommentárjában.

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Betaláltak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban

Alakul a káosz Kijevben: lekapcsolták az áramot és a távfűtést, elzárták a vizet

Szombatra virradó éjjel az orosz külügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a kijevi katari nagykövetség épülete az ukrán légvédelmi rendszer hibájából sérült meg, és valótlannak minősítette az állítást miszerint az orosz erők támadták volna a diplomáciai képviseletet. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. A kurszki régióban lévő Fonov településen egy civil megsebesült.

