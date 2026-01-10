  • Megjelenítés
Négy venezuelai tanker tért haza
Négy venezuelai tanker tért haza

Portfolio
Legalább négy, többnyire rakománnyal megrakott tankhajó tért vissza a venezuelai vizekre, miután január elején kikapcsolt jeladóval, úgynevezett "sötét üzemmódban" hagyta el az országot.

Legalább négy tankhajó – többségük rakománnyal – visszatért a venezuelai vizekre, miután január elején kikapcsolt jeladóval, úgynevezett "sötét üzemmódban" hagyta el az országot. Ezt a PDVSA állami olajvállalat és a TankerTrackers.com hajófigyelő szolgálat közölte.

A körülbelül egy tucat, rakománnyal megrakott tankhajóból és legalább három üres hajóból álló flotta a múlt hónapban indult útnak. Ezzel látszólag

dacolni próbált a Donald Trump amerikai elnök által december közepén elrendelt embargóval, amely gyakorlatilag minimálisra csökkentette Venezuela olajexportját.

Az egyik hajót, a panamai zászló alatt közlekedő M Sophia szupertankert az amerikai hatóságok a héten elfogták és lefoglalták, amikor visszatért Venezuelába. Egy másikat, a São Tomé és Príncipe-i lobogó alatt hajózó Olina tartályhajót szintén feltartóztatták, de pénteken elengedték – közölte a PDVSA.

A flotillához tartozó három további hajót – a panamai Meropét, a Cook-szigeteki Min Hangot és a panamai Thalia III-at – a TankerTrackers.com péntek este venezuelai vizeken azonosította műholdfelvételek alapján.

Az ország továbbra is szigorú amerikai felügyelet alatt áll, miután a múlt héten elfogták és elszállították Nicolás Maduro elnököt. A következő lépés a szervezett nyersolaj-export újraindítása lehet egy 2 milliárd dolláros olajszállítási megállapodás keretében, amelyről Caracas és Washington jelenleg tárgyal.

Trump elnök pénteken vezető olajipari szereplőkkel találkozott, és közölte, hogy a szállítási megállapodás tárgyalásai előrehaladtak. A Vitol és a Trafigura kereskedőházak ezen a héten kapták meg az első amerikai engedélyeket a venezuelai export feltételeiről szóló tárgyalásokra, és naftaszállítmányok is várhatók az OPEC-tagállamba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

