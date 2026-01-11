  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezett Grönlandról!
Fontos bejelentés érkezett Grönlandról!

Észak-európai diplomaták cáfolták Donald Trump amerikai elnök állítását, miszerint orosz és kínai hadihajók tartózkodnának Grönland közelében – számolt be róla vasárnap a Financial Times.

A NATO titkosszolgálati jelentéseibe betekintéssel rendelkező két magas rangú északi diplomata szerint

az elmúlt években semmi sem utalt arra, hogy orosz vagy kínai hadihajók, illetve tengeralattjárók jelen lennének a sziget térségében.

