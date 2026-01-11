  • Megjelenítés
Szembefordult Ukrajnával Orbán Viktor fontos szövetségese: vége a támogatásnak
Szembefordult Ukrajnával Orbán Viktor fontos szövetségese: vége a támogatásnak

Portfolio
Szlovákia három legfőbb vezetője, Peter Pellegrini, Robert Fico és Richard Raši egységet ígérnek abban a kérdésben, hogy Szlovákia nem nyújt többé katonai segítséget Ukrajnának - számolt be a szlovák Aktuality.

Pellegrini köztársasági elnök, Fico miniszterelnök és Raši házelnök megerősítették egységüket a kül- és belpolitika kulcskérdéseiben. Egyetértettek Ukrajna katonai támogatásának elutasításában, valamint abban, hogy Szlovákiának szuverén állami képviseletre van szüksége.

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök, Richard Raši (Hlas-SD), a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának (NR) elnöke, valamint Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök egyetértésüket fejezték ki a Szlovák Köztársaság bel- és külpolitikai érdekeit érintő alapvető kérdésekben. Egyúttal megerősítették, hogy kapcsolataik korrektek, és megvan bennük a szándék és a képesség az esetleges véleménykülönbségek konstruktív megvitatására. Ez derül ki a három legmagasabb rangú alkotmányos tisztségviselő szombati, a pozsonyi várpalotában tartott közös ebédje utáni nyilatkozatokból.

Az elnök szerint mindhárman egyetértenek az Egyesült Államok venezuelai katonai akciójának megítélésében, amelyet a nemzetközi jog durva megsértésének tartanak.

Megerősítette továbbá az egyetértést abban is, hogy Szlovákiának képviseltetnie kell magát az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” tárgyalásain, miközben a Szlovák Köztársaság álláspontja változatlan marad.

Hangsúlyozta: az ország nem folytatja Ukrajna katonai támogatását, nem küld katonákat, és nem vesz részt az Európai Bizottság által nyújtandó nagy összegű hitel garanciáiban sem.

Mindhárman kijelentették, hogy az Európai Unió Szlovákia élettere, amelynek továbbra is része kíván maradni. Robert Fico ugyanakkor rámutatott: az Unió még soha nem élt át ilyen mély válságot.

Nem szeretném, ha Szlovákia úgy rohangálna ebben a válságban, amelyet az Európai Unió átél, mint egy megsebzett őz, és áldozatává válna azoknak a jelentős átrendeződéseknek, amelyek Európában bekövetkezhetnek

– fogalmazott.

Felhívta a figyelmet a világrend szétesésére és a nemzetközi jog betartásának kérdésére is. Véleménye szerint az energiaellátás biztonsága szintén komoly kihívást jelent majd.

A miniszterelnök ezért kulcsfontosságúnak tartja, hogy Szlovákia szuverén módon lépjen fel Európában és a világban. „Felszólítom az egész kormánykoalíciót – függetlenül attól, hogy belső konfliktusaink és vitáink is vannak –, hogy most fogjon össze, és egy határozott, bátor és szuverén állami képviseletet mutasson fel, amely megvédi Szlovákiát ezekben a nehéz időkben” – jelentette ki Robert Fico.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

