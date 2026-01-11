Trump katonai csapást fontolgat a közel-keleti ország ellen, ahol már 500-an meghaltak az utcai harcokban

Több mint 500 ember vesztette életét az Iránban zajló kormányellenes zavargásokban – közölte vasárnap az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő szervezet. Közben Teherán azzal fenyegetőzik, hogy amerikai katonai bázisokat vesz célba, ha Donald Trump amerikai elnök valóban beavatkozik a tüntetők oldalán.

Az iszlám köztársaság vallási vezetése a 2022-es megmozdulások óta nem látott méretű tüntetésekkel néz szembe.

Trump többször is kilátásba helyezte a beavatkozást arra az esetre, ha erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben. A HRANA iráni aktivistáktól származó adatai szerint eddig 490 tüntető és 48 biztonsági alkalmazott halálát erősítették meg. A két hete tartó zavargások során a letartóztatottak száma meghaladja a 10 600 főt.

Irán eddig nem közölt hivatalos adatokat, a Reuters hírügynökség pedig nem tudta függetlenül ellenőrizni az áldozatok számát.

A Wall Street Journal vasárnapi értesülései szerint Trumpot kedden tájékoztatják tanácsadói az Iránnal kapcsolatos lehetséges lépésekről – köztük katonai csapásokról, titkos kiberfegyverek bevetéséről, a szankciók kiterjesztéséről és a kormányellenes erők online támogatásáról.

Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök óva intette Washingtont a "téves számításoktól".

Legyünk egyértelműek: Irán elleni támadás esetén a megszállt területek (Izrael), valamint az összes amerikai bázis és hajó jogos célpontunkká válik

– jelentette ki Gálibáf, az iráni Forradalmi Gárda korábbi parancsnoka.

A tüntetések december 28-án kezdődtek az elszálló árak miatt, majd hamarosan az 1979-es iszlám forradalom óta hatalmon lévő vallási vezetés ellen fordultak. A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolják a zavargások szításával.

Az Iránból érkező információáramlást csütörtök óta internetkorlátozások nehezítik. A közösségi médiában szombaton közzétett felvételeken nagy tömegek vonulnak éjszaka Teherán utcáin. Meshedből származó videókon utcai tüzek, maszkos tüntetők és törmelékkel borított utak láthatók, miközben robbanások hallatszanak.

Az állami televízió vasárnap tucatnyi holttestzsákot mutatott a teheráni halottkém épületénél, azt állítva, hogy az áldozatok "fegyveres terroristák" által okozott események következtében haltak meg.

Három izraeli forrás szerint Izrael fokozott készültségben áll egy esetleges amerikai beavatkozás miatt. Egy izraeli katonai tisztviselő kijelentette, hogy a tüntetések Irán belügyének számítanak, de a hadsereg figyelemmel kíséri az eseményeket, és "szükség esetén erővel is kész válaszolni".

Izrael és Irán tavaly júniusban egy 12 napos háborút vívott, amelyhez az Egyesült Államok is csatlakozott kulcsfontosságú nukleáris létesítmények támadásával. Irán rakétákkal válaszolt Izrael, valamint egy katari amerikai légibázis ellen.

Bár az iráni hatóságok korábban is túlélték a tüntetéshullámokat, a mostani megmozdulások olyan időszakban zajlanak, amikor Teherán még mindig a tavalyi háború következményeivel küzd. Regionális pozíciója is meggyengült a 2023. október 7-i Hamász-támadások óta, amelyek szövetségeseit, köztük a libanoni Hezbolláhot is súlyosan érintették.

Maszúd Pezesskián iráni elnök televíziós interjújában azt állította, hogy Izrael és az Egyesült Államok irányítja a destabilizációt, és Irán ellenségei "terroristákat hoztak be, akik mecseteket gyújtanak fel, bankokat és közintézményeket támadnak". Arra kérte a családokat, hogy ne engedjék: fiatal gyermekeik csatlakozzanak a "randalírozókhoz és terroristákhoz". Hozzátette, a kormány kész meghallgatni az embereket, és megoldani a legsúlyosabb gazdasági problémákat.

Alan Eyre, volt amerikai diplomata és Irán-szakértő valószínűtlennek tartja, hogy a tüntetések megdöntenék a rendszert.

Úgy vélem, inkább az történik, hogy végül leverik a tiltakozásokat, de a folyamatból jóval meggyengülve kerülnek ki

– mondta a Reutersnek, megjegyezve, hogy az iráni elit még mindig viszonylag egységesnek tűnik, és nincs szervezett ellenzék.

Trump szombaton a közösségi médiában azt írta:

Irán a SZABADSÁGOT keresi, talán úgy, mint még soha. Az USA készen áll a segítségre!!!

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombati telefonbeszélgetésén szóba került az iráni beavatkozás lehetősége – közölte egy izraeli forrás. Netanjahu a kormányülésen kijelentette:

Mindannyian reméljük, hogy a perzsa nemzet hamarosan megszabadul a zsarnokság igájától.

Reza Pahlavi, Irán utolsó sahjának száműzetésben élő fia, a megosztott ellenzék egyik meghatározó alakja az X-en azt írta, hogy Trump látta az irániak "leírhatatlan bátorságát".

Ne hagyják el az utcákat!

– üzente a tüntetőknek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images