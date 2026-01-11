  • Megjelenítés
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
MTI
A börtönből üzent Nicolás Maduro elrabolt venezuelai elnök, az amerikai külügyminisztérium pedig felszólította Venezuelában élő állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el az országot, mert az ottani helyzet nem biztonságos.

"Jól vagyunk. Harcosok vagyunk" - mondta Maduro a New York-i Brooklyn-i fogvatartási központból, fia szerint egy szombaton a venezuelai kormánypárt által közzétett videóban.

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores, akiket többek között kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, hétfőn az amerikai bíróság előtt nem vallották bűnösnek magukat, és március 17-ig, a következő tárgyalásig az Egyesült Államokban maradnak.

Szombaton a venezuelai főváros, Caracas utcáin "Vissza akarjuk őket" feliratú táblákkal mintegy ezer szimpatizáns vonult fel, és azt skandálta: "Maduro és Cilia a családunk!"

A Madurót támogató tüntetésekre való felhívások a január 3-i amerikai katonai művelet óta naponta ismétlődnek. Szombaton a mozgósítás kisebb mértékű volt, mivel a hatalmon lévő Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) egyetlen képviselője sem volt jelen, hogy beszédet tartson a tömegnek.

A venezuelai közszolgálati televízió ugyanakkor közvetítette Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök látogatását egy mezőgazdasági vásárra Caracas egyik negyedében, ahol kisebb megmozdulás volt Maduro támogatására.

Nem fogunk egy percet sem pihenni, amíg vissza nem kapjuk az elnököt

- jelentette ki Rodriguez. "Meg fogjuk menteni, persze, hogy igen" - tette hozzá.

Közben az amerikai külügyminisztérium felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak Venezuelába, és üzent azoknak, akik már ott tartózkodnak, hogy "azonnal hagyják el az országot", mert a biztonsági helyzet "bizonytalan".

"Információk szerint fegyveres milíciák, úgynevezett colectivos csoportok állítanak fel útzárakat és kutatják át a járműveket, hogy bizonyítékot találjanak amerikai állampolgárságra vagy az Egyesült Államok támogatására"

- közölte az amerikai külügyminisztérium.

Az amerikai olajcégek ugrásra készen várják a visszatérést Venezuelába

Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében

Címlapkép forrása: 2026 The Washington Post via Getty Images

