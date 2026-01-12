A NATO létét fenyegeti Grönland ügye

Grönland kormánya megerősítette, hogy a sziget védelmének továbbra is a NATO keretei között kell maradnia, és ismét elutasította Donald Trump amerikai elnök szigetfelvásárlási ötletét.

Grönland kormánya hétfőn bejelentette, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az északi-sarkvidéki terület védelme a NATO égisze alatt maradjon. A kabinet ezzel egy időben ismét

visszautasította Donald Trump amerikai elnök javaslatát, miszerint az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie a szigetet.

Trump azzal érvel, hogy Grönland birtoklása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy megakadályozzák Oroszország vagy Kína esetleges térnyerését az északi-sarkvidéki, stratégiai jelentőségű és ásványkincsekben gazdag térségben.

"Minden NATO-tagállamnak, beleértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke Grönland védelme" – áll a grönlandi koalíciós kormány közleményében. A dokumentum leszögezi, hogy semmilyen formában nem fogadhatják el az amerikai átvételt. "A Dán Királyság részeként Grönland NATO-tag, ezért védelmét is a szövetségen belül kell biztosítani."

Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi és űrügyi biztosa hétfőn úgy fogalmazott, hogy

Grönland bármilyen amerikai katonai átvétele a NATO végét jelentené.

Dánia évszázadok óta kormányozza Grönlandot, a terület azonban 1979 óta fokozatosan halad a függetlenség felé. Ezt a célt a sziget parlamentjébe beválasztott valamennyi párt támogatja.

"Demokratikus társadalom vagyunk, amely maga hozza meg döntéseit. Tetteink a nemzetközi jogon alapulnak" – írta Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a LinkedIn-oldalán.

