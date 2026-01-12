Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni

A felvidéki lap szerint az Aupark mosdójában

egy ismeretlen személy bármilyen előzetes jelzés nélkül hátulról fejbe ütötte a 70 éves újságírót, aki az eséstől combcsonttörést szenvedett, és jelenleg is kórházban ápolják.

Az elkövető elmenekült a helyszínről.

A rendőrség az újságíró családjának bejelentésére nyomozást indított.

A Politico szerint a Robert Fico-féle nacionalista kormányzat két minisztere is úgy reagált a támadásra, hogy közben az újságíró felelősségét kezdte el pedzegetni.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter általánosságban elítélte ugyan a támadást, de megjegyezte:

Meg kell jegyezni, hogy a közterületek már régóta szembesülnek polarizáló és dehumanizáló kijelentésekkel, amelyek növelik a feszültséget a társadalomban. Még a kommentátor elleni állítólagos támadás sem csökkentheti a felelősséget azokért a szavakért, amelyek hozzájárultak az érzelmek felkorbácsolásához és a közvélemény megosztásához

– mondta a belügyminiszter, utalva az ellenzéki újságírók állítólagos szerepére a közbeszéd eldurvulásában.

A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt által jelölt környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba a közösségi médiában a támadás után azt írta, Schutz „a néppel szembeni szélsőségesen agresszív kijelentéseiről” ismert.

Taraba hozzátette, a szlovák igazságszolgáltatási rendszer szerinte nem működik, és

úgy tesz, mintha az újságírók a törvény felett állnának.

Szlovákiában nem ez az első erőszakos támadás újságíró ellen a közelmúltból. 2018-ban Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát gyilkolták meg brutálisan politikai megrendelésre. A kettős gyilkosság nyomán kitört tiltakozások végül az akkori Fico-kormány lemondásához vezettek.

