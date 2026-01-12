  • Megjelenítés
Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni
Globál

Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni

Portfolio
Súlyos támadás érte az egyik legnagyobb szlovák napilap, a SME újságíróját, Peter Schutzt még szombaton Kassán – írja a Paraméter.

A felvidéki lap szerint az Aupark mosdójában

egy ismeretlen személy bármilyen előzetes jelzés nélkül hátulról fejbe ütötte a 70 éves újságírót, aki az eséstől combcsonttörést szenvedett, és jelenleg is kórházban ápolják.

Az elkövető elmenekült a helyszínről.

A rendőrség az újságíró családjának bejelentésére nyomozást indított.

Még több Globál

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Bedobja a törülközőt az iráni rezsim? – Trump szerint már tárgyalni akarnak

Őrült képet tett közzé Donald Trump: ideiglenes elnök lett egy másik országban?

A Politico szerint a Robert Fico-féle nacionalista kormányzat két minisztere is úgy reagált a támadásra, hogy közben az újságíró felelősségét kezdte el pedzegetni.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter általánosságban elítélte ugyan a támadást, de megjegyezte:

Meg kell jegyezni, hogy a közterületek már régóta szembesülnek polarizáló és dehumanizáló kijelentésekkel, amelyek növelik a feszültséget a társadalomban. Még a kommentátor elleni állítólagos támadás sem csökkentheti a felelősséget azokért a szavakért, amelyek hozzájárultak az érzelmek felkorbácsolásához és a közvélemény megosztásához

– mondta a belügyminiszter, utalva az ellenzéki újságírók állítólagos szerepére a közbeszéd eldurvulásában.

A szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt által jelölt környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba a közösségi médiában a támadás után azt írta, Schutz „a néppel szembeni szélsőségesen agresszív kijelentéseiről” ismert.

Taraba hozzátette, a szlovák igazságszolgáltatási rendszer szerinte nem működik, és

úgy tesz, mintha az újságírók a törvény felett állnának.

Szlovákiában nem ez az első erőszakos támadás újságíró ellen a közelmúltból. 2018-ban Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát gyilkolták meg brutálisan politikai megrendelésre. A kettős gyilkosság nyomán kitört tiltakozások végül az akkori Fico-kormány lemondásához vezettek.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility