Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik

Mintegy tucatnyi kínai szereplő nyújtott be terveket az ITU-hoz.

A két legnagyobb projekt, a CTC-1 és a CTC-2 egyenként 96 714 műhold felbocsátását tartalmazza.

Ezeket az újonnan létrehozott Rádiósugárzás-hasznosítási és Technológiai Innovációs Intézet jegyezte be.

Az intézetet december 30-án alapították meg az észak-kínai Hopej tartományban, mindössze egy nappal az ITU-hoz történt bejelentések után. A projektek mérete alapján Kína azonnal a legnagyobb szereplők közé lépne az alacsony Föld körüli pályán kiépülő internetes műholdhálózatok piacán.

Az Egyesült Államok és Kína évek óta verseng az ilyen műholdkonstellációk kiépítésében. A SpaceX Starlink hálózata jelenleg jelentős előnyben van: az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak többsége ehhez a rendszerhez tartozik.

A rendelkezésre álló rádiófrekvenciás sávok és pályapozíciók azonban korlátozottak, és aki előbb foglalja le ezeket az erőforrásokat, az élvez elsőbbséget.

Az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) pénteken engedélyezte a SpaceX számára további 7500, második generációs Starlink műhold felbocsátását. Ezeket 2031 végéig kell pályára állítani, így a vállalat összesen mintegy 15 ezer műholddal rendelkezne. A SpaceX eredetileg 30 ezer műholdra kért engedélyt, de a fennmaradó mennyiségről még nem született döntés.

A kínaiak által benyújtott további tervek között szerepel a China Mobile 2520 műholdas L1 projektje, valamint a sanghaji Spacecom 1296 műholdas rendszere, amely a Qianfan hálózat fejlesztője. Kína emellett több nagyobb konstellációt is épít: a Guowang hálózat körülbelül 13 ezer, a Qianfan pedig 2030-ig több mint 15 ezer műholdat tervez pályára állítani.

Miközben a SpaceX összesen 42 ezer műhold telepítését tűzte ki célul, Peking a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy a Starlink már most biztonsági kockázatot jelent, és növeli az ütközések valószínűségét. Decemberben a Starlink egyik műholdja meghibásodott, és nem tervezett leereszkedésbe kezdett.

A SpaceX műholdjai nagyjából ötéves élettartamra készülnek. Ezt követően az eszközök ellenőrzött körülmények között belépnek majd a légkörbe, ahol elégnek. A vállalat idén

4400 műholdját alacsonyabb, 480 kilométeres pályára helyezi át, hogy csökkentse az ütközések kockázatát.

A 2019-ben elfogadott ITU-szabályok szerint a műholdrendszereknek a bejelentéstől számítva hét éven belül működőképesnek kell lenniük. Ezen belül további két éven belül a konstelláció legalább tíz százalékát, öt éven belül a felét, hét éven belül pedig a teljes rendszert telepíteni kell.

