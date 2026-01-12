Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik

Mintegy tucatnyi kínai szereplő nyújtott be terveket az ITU-hoz.
A két legnagyobb projekt, a CTC-1 és a CTC-2 egyenként 96 714 műhold felbocsátását tartalmazza.
Ezeket az újonnan létrehozott Rádiósugárzás-hasznosítási és Technológiai Innovációs Intézet jegyezte be.
Az intézetet december 30-án alapították meg az észak-kínai Hopej tartományban, mindössze egy nappal az ITU-hoz történt bejelentések után. A projektek mérete alapján Kína azonnal a legnagyobb szereplők közé lépne az alacsony Föld körüli pályán kiépülő internetes műholdhálózatok piacán.
Az Egyesült Államok és Kína évek óta verseng az ilyen műholdkonstellációk kiépítésében. A SpaceX Starlink hálózata jelenleg jelentős előnyben van: az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak többsége ehhez a rendszerhez tartozik.
A rendelkezésre álló rádiófrekvenciás sávok és pályapozíciók azonban korlátozottak, és aki előbb foglalja le ezeket az erőforrásokat, az élvez elsőbbséget.
Az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) pénteken engedélyezte a SpaceX számára további 7500, második generációs Starlink műhold felbocsátását. Ezeket 2031 végéig kell pályára állítani, így a vállalat összesen mintegy 15 ezer műholddal rendelkezne. A SpaceX eredetileg 30 ezer műholdra kért engedélyt, de a fennmaradó mennyiségről még nem született döntés.
A kínaiak által benyújtott további tervek között szerepel a China Mobile 2520 műholdas L1 projektje, valamint a sanghaji Spacecom 1296 műholdas rendszere, amely a Qianfan hálózat fejlesztője. Kína emellett több nagyobb konstellációt is épít: a Guowang hálózat körülbelül 13 ezer, a Qianfan pedig 2030-ig több mint 15 ezer műholdat tervez pályára állítani.
Miközben a SpaceX összesen 42 ezer műhold telepítését tűzte ki célul, Peking a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy a Starlink már most biztonsági kockázatot jelent, és növeli az ütközések valószínűségét. Decemberben a Starlink egyik műholdja meghibásodott, és nem tervezett leereszkedésbe kezdett.
A SpaceX műholdjai nagyjából ötéves élettartamra készülnek. Ezt követően az eszközök ellenőrzött körülmények között belépnek majd a légkörbe, ahol elégnek. A vállalat idén
4400 műholdját alacsonyabb, 480 kilométeres pályára helyezi át, hogy csökkentse az ütközések kockázatát.
A 2019-ben elfogadott ITU-szabályok szerint a műholdrendszereknek a bejelentéstől számítva hét éven belül működőképesnek kell lenniük. Ezen belül további két éven belül a konstelláció legalább tíz százalékát, öt éven belül a felét, hét éven belül pedig a teljes rendszert telepíteni kell.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két új sebességmérő kerül a Balatonhoz
Itt vannak a helyszínek.
Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik
Súlyos következményei lennének a lépésnek.
Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!
Nagyot raliztak a legsikeresebb kötvényalapok – de nem ilyen egyszerű a kép.
Történelmi fordulat a világgazdaságban: megdőlt az Egyesült Államok uralma, új nagyhatalom vette át a vezetést
Ami évtizedekig elképzelhetetlen volt, most valósággá vált.
Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón
Rekordméretűnek számít a 10 tonnás drograkomány lefoglalása.
Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni
Moszkva tetszését nem nyerte el az ötlet.
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.