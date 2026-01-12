  • Megjelenítés
Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik
Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik

Portfolio
Kínai vállalatok összesen több mint 200 ezer internetes műhold felbocsátását tervezik az ENSZ Nemzetközi Távközlési Egyesületénél (ITU) benyújtott friss dokumentumok szerint. A két legnagyobb, egyenként több mint 90 ezer műholdat magába foglaló projekt a világ legnagyobb konstellációit hozná létre, lekörözve az Elon Musk által vezetett SpaceX Starlink rendszerét is. Azután nyújtotta be Peking az ENSZ számára az engedélyezéshez szükséges dokumentumokat, hogy az ázsiai ország nemrégiben azzal vádolta Elon Musk SpaceX vállalatát, hogy túlzsúfolja a közös pályaerőforrásokat - írta meg a South China Morning Post.
Mintegy tucatnyi kínai szereplő nyújtott be terveket az ITU-hoz.

A két legnagyobb projekt, a CTC-1 és a CTC-2 egyenként 96 714 műhold felbocsátását tartalmazza.

Ezeket az újonnan létrehozott Rádiósugárzás-hasznosítási és Technológiai Innovációs Intézet jegyezte be.

Az intézetet december 30-án alapították meg az észak-kínai Hopej tartományban, mindössze egy nappal az ITU-hoz történt bejelentések után. A projektek mérete alapján Kína azonnal a legnagyobb szereplők közé lépne az alacsony Föld körüli pályán kiépülő internetes műholdhálózatok piacán.

Az Egyesült Államok és Kína évek óta verseng az ilyen műholdkonstellációk kiépítésében. A SpaceX Starlink hálózata jelenleg jelentős előnyben van: az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak többsége ehhez a rendszerhez tartozik.

A rendelkezésre álló rádiófrekvenciás sávok és pályapozíciók azonban korlátozottak, és aki előbb foglalja le ezeket az erőforrásokat, az élvez elsőbbséget.

Az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) pénteken engedélyezte a SpaceX számára további 7500, második generációs Starlink műhold felbocsátását. Ezeket 2031 végéig kell pályára állítani, így a vállalat összesen mintegy 15 ezer műholddal rendelkezne. A SpaceX eredetileg 30 ezer műholdra kért engedélyt, de a fennmaradó mennyiségről még nem született döntés.

A kínaiak által benyújtott további tervek között szerepel a China Mobile 2520 műholdas L1 projektje, valamint a sanghaji Spacecom 1296 műholdas rendszere, amely a Qianfan hálózat fejlesztője. Kína emellett több nagyobb konstellációt is épít: a Guowang hálózat körülbelül 13 ezer, a Qianfan pedig 2030-ig több mint 15 ezer műholdat tervez pályára állítani.

Miközben a SpaceX összesen 42 ezer műhold telepítését tűzte ki célul, Peking a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy a Starlink már most biztonsági kockázatot jelent, és növeli az ütközések valószínűségét. Decemberben a Starlink egyik műholdja meghibásodott, és nem tervezett leereszkedésbe kezdett.

A SpaceX műholdjai nagyjából ötéves élettartamra készülnek. Ezt követően az eszközök ellenőrzött körülmények között belépnek majd a légkörbe, ahol elégnek. A vállalat idén

4400 műholdját alacsonyabb, 480 kilométeres pályára helyezi át, hogy csökkentse az ütközések kockázatát.

A 2019-ben elfogadott ITU-szabályok szerint a műholdrendszereknek a bejelentéstől számítva hét éven belül működőképesnek kell lenniük. Ezen belül további két éven belül a konstelláció legalább tíz százalékát, öt éven belül a felét, hét éven belül pedig a teljes rendszert telepíteni kell.

