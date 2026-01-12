  • Megjelenítés
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére

Washington a héten diszkréten egyeztetni kezd Dániával Grönland sorsáról - közölte a CBS.

A Trump-adminisztráció képviselői szerdán egyeztetnek dán tisztviselőkkel Grönland ügyében – értesült a CBS News diplomáciai forrásokból. A találkozót hivatalosan egyelőre nem jelentették be.

Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten a Kongresszusnak megerősítette, hogy Donald Trump elnök meg kívánja vásárolni a dán fennhatóság alatt álló szigetet. A Fehér Ház kedden közölte, hogy

a megszerzés számos lehetséges módját vizsgálják, elméleti szinten még a katonai erő alkalmazását is.

Trump vasárnap este, az Air Force One fedélzetén ismét megerősítette szándékát.

Ha mi nem szerezzük meg Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom hagyni. Szívesen kötnék velük üzletet, az egyszerűbb lenne. De így vagy úgy, Grönland a miénk lesz"

– fogalmazott.

Jesper Møller Sørensen, Dánia washingtoni nagykövete leszögezte: Grönland évszázadok óta a Dán Királyság része, és a grönlandi parlament mind az öt pártja a múlt héten ismételten kijelentette, hogy nem kívánnak az Egyesült Államok részévé válni.

Nem akarunk amerikaiak lenni, nem akarunk dánok lenni, grönlandiak akarunk lenni"

– fogalmazott Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a pártvezetőkkel közös nyilatkozatában.

Kritikus hét jön a gazdaságban: ezek dönthetnek minden befektetés sorsáról!

Venezuela csak a kezdet? Meddig mehet el Trump?

