Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen
Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Az Egyesült Királyság kormánya olyan jogi alapot azonosított, amely lehetővé teheti, hogy a brit hadsereg megállítsa és átkutassa az úgynevezett árnyékflotta szankciókerülő olajszállító hajóit - írta meg a Kyiv Independent.

Az Egyesült Királyság kormánya új jogi keretet azonosított, amely lehetővé teheti a brit haditengerészet számára, hogy

lefogja és átvizsgálja az úgynevezett árnyékflotta szankciókat kijátszó olajszállító hajóit.

A BBC január 12-i értesülése szerint ez az intézkedés elsősorban azokat a hajókat érintené, amelyeket Oroszország és más, szankciók alatt álló országok használnak az olajexport-korlátozások megkerülésére.

A londoni kormány erőteljesebb eszközöket keres az illegális olajszállítmányok megakadályozására, amelyek Oroszország Ukrajna elleni háborúját finanszírozzák, valamint az Iránhoz és Venezuelához köthető, szankciókat sértő export visszaszorítására.

A brit miniszterek szerint a 2018-as szankciós és pénzmosás elleni törvény lehetővé teheti katonai erő bevetését azokkal a tartályhajókkal szemben, amelyek érvényes nemzeti lobogó nélkül közlekednek.

A kormányzaton belül már folynak az egyeztetések arról, hogyan alkalmazhatnák a gyakorlatban ezeket a jogköröket, de egyelőre nincs konkrét időpont az esetleges fedélzeti ellenőrzések megkezdésére. A brit erők eddig nem szálltak fel a feltartóztatott hajókra, mert hiányzott a nemzetközi jog szerint is egyértelmű, szilárd jogi felhatalmazás.

Az Egyesült Királyság eddig több mint 500 hajót vett fel szankciós listájára, amelyeket az árnyékflotta részeként azonosított.

A brit erők korábban is támogatták az amerikai műveleteket a szankcionált olajszállítmányok ellen. Január 7-én az Egyesült Királyság segítséget nyújtott az amerikai hadseregnek a Marinera nevű tartályhajó lefoglalásában, amely az amerikai hatóságok szerint Venezuelához, Oroszországhoz és Iránhoz köthető szankciókat megsértve szállított olajat.

