Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Az Egyesült Királyság kormánya új jogi keretet azonosított, amely lehetővé teheti a brit haditengerészet számára, hogy

lefogja és átvizsgálja az úgynevezett árnyékflotta szankciókat kijátszó olajszállító hajóit.

A BBC január 12-i értesülése szerint ez az intézkedés elsősorban azokat a hajókat érintené, amelyeket Oroszország és más, szankciók alatt álló országok használnak az olajexport-korlátozások megkerülésére.

A londoni kormány erőteljesebb eszközöket keres az illegális olajszállítmányok megakadályozására, amelyek Oroszország Ukrajna elleni háborúját finanszírozzák, valamint az Iránhoz és Venezuelához köthető, szankciókat sértő export visszaszorítására.

A brit miniszterek szerint a 2018-as szankciós és pénzmosás elleni törvény lehetővé teheti katonai erő bevetését azokkal a tartályhajókkal szemben, amelyek érvényes nemzeti lobogó nélkül közlekednek.

A kormányzaton belül már folynak az egyeztetések arról, hogyan alkalmazhatnák a gyakorlatban ezeket a jogköröket, de egyelőre nincs konkrét időpont az esetleges fedélzeti ellenőrzések megkezdésére. A brit erők eddig nem szálltak fel a feltartóztatott hajókra, mert hiányzott a nemzetközi jog szerint is egyértelmű, szilárd jogi felhatalmazás.

Az Egyesült Királyság eddig több mint 500 hajót vett fel szankciós listájára, amelyeket az árnyékflotta részeként azonosított.

A brit erők korábban is támogatták az amerikai műveleteket a szankcionált olajszállítmányok ellen. Január 7-én az Egyesült Királyság segítséget nyújtott az amerikai hadseregnek a Marinera nevű tartályhajó lefoglalásában, amely az amerikai hatóságok szerint Venezuelához, Oroszországhoz és Iránhoz köthető szankciókat megsértve szállított olajat.

