Lecsaptak az RSF lázadói, rengeteg a halálos áldozat

Légicsapást hajtott végre a délkelet-szudáni Szennár államban a hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadócsoport,
amely 27 ember halálát és 73 sérülést okozott.
Biztonsági források szerint a dróntámadás célpontja a Kartúmtól mintegy háromszáz kilométerre lévő Szindzsa városban lévő katonai támaszpont volt, ahol magas rangú katonatisztek és az ország több tagállamának kormánytisztviselője megbeszélést tartott.
A stratégiai fontosságúnak minősülő térségben az RSF már tavaly októberben is hajtott végre támadást.
Ugyancsak hétfőn Kamil Idrisz miniszterelnök megerősítette, hogy az ország kormánya hivatalosan is visszahelyezte székhelyét a fővárosba, Kartúmba, amelyet a hadsereg és az RSF között 2023-ban kitört harcok miatt hagyott el.
Kartúmból a hadseregnek 10 hónappal ezelőtt sikerült kiűznie az RSF egységeit, a fővárosban pedig az utóbbi három hónapban már több minisztérium újrakezdte a munkát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
