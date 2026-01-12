  • Megjelenítés
Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat
Globál

Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat

Portfolio
Sir Richard Dearlove, a brit hírszerzés, az MI6 volt ügynöke szerint bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt egyes megjelenésein dublőrök helyettesítik – írja a The Sun.

Dearlove szerint

hitelesek az ukrán titkosszolgálatok azon jelentései, melyek szerint Putyin testdublőröket alkalmaz egyes nyilvános megjelenésein, mivel tart a merényletektől.

A Putyin alteregóiról szóló hírek már évek óta keringenek a médiában.

Vannak alkalmak, és ez a körülményektől függ, amikor bizonyosan alkalmaz testdublőröket – biztonsági okokból. Ez szinte normális biztonsági intézkedésnek számít egy olyan személy esetén, mint Putyin, aki nagyon magas rangú célpont

Még több Globál

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Figyelmeztetnek a meteorológusok: tragikus a helyzet a világ legmagasabb hegységében az időjárás miatt

Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére

– mondta Dearlove.

Hozzátette, a merényletek meglehetősen elterjedt jellemzői az orosz politikai életnek. A kockázatok az ukrajnai háború kitörése óta csak növekedtek: Dearlove szerint az orosz elnök akár egy ukrán dróntámadás célpontja is lehetne, ha tudják, éppen hol tartózkodik.

A volt hírszerző azt mondta, a személyes diplomáciai találkozókon és érzékeny megbeszéléseken, ahol az álcát túl nehéz lenne fenntartani, a valódi Putyin jelenik meg.

De tegyük fel, hogy valaki egy autógyárban sétál, vagy egy játszótérre látogat – különösen, ha szabadtéri rendezvényről van szó, és a sajtó távol van. Ez biztonsági szempontból is fontos. Nem lehetünk biztosak abban, hogy teljes mértékben ellenőrizni tudjuk a környezetet, különösen egy dróntámadás esetén. Ezek azok az alkalmak, amikor Putyin testdublőrt használna

– mondta Dearlove.

A mesterséges intelligencia segítségével korábban többen is elemezték az orosz elnök sajtónyilvános megjelenéseit. Eszerint például a 2023-as moszkvai Győzelem napi katonai parádén a valódi Putyin jelent meg, a 11 hónappal korábban a Krími hídon látható „Putyinnal” viszont csak 53 százalékos volt a valódi Putyin egyezése. Az elfoglalt Mariupolba látogató „Putyinnal” már mindössze 40 százalékos volt a hasonlóság.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility