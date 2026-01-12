Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat

Dearlove szerint

hitelesek az ukrán titkosszolgálatok azon jelentései, melyek szerint Putyin testdublőröket alkalmaz egyes nyilvános megjelenésein, mivel tart a merényletektől.

A Putyin alteregóiról szóló hírek már évek óta keringenek a médiában.

Vannak alkalmak, és ez a körülményektől függ, amikor bizonyosan alkalmaz testdublőröket – biztonsági okokból. Ez szinte normális biztonsági intézkedésnek számít egy olyan személy esetén, mint Putyin, aki nagyon magas rangú célpont

– mondta Dearlove.

Hozzátette, a merényletek meglehetősen elterjedt jellemzői az orosz politikai életnek. A kockázatok az ukrajnai háború kitörése óta csak növekedtek: Dearlove szerint az orosz elnök akár egy ukrán dróntámadás célpontja is lehetne, ha tudják, éppen hol tartózkodik.

A volt hírszerző azt mondta, a személyes diplomáciai találkozókon és érzékeny megbeszéléseken, ahol az álcát túl nehéz lenne fenntartani, a valódi Putyin jelenik meg.

De tegyük fel, hogy valaki egy autógyárban sétál, vagy egy játszótérre látogat – különösen, ha szabadtéri rendezvényről van szó, és a sajtó távol van. Ez biztonsági szempontból is fontos. Nem lehetünk biztosak abban, hogy teljes mértékben ellenőrizni tudjuk a környezetet, különösen egy dróntámadás esetén. Ezek azok az alkalmak, amikor Putyin testdublőrt használna

– mondta Dearlove.

A mesterséges intelligencia segítségével korábban többen is elemezték az orosz elnök sajtónyilvános megjelenéseit. Eszerint például a 2023-as moszkvai Győzelem napi katonai parádén a valódi Putyin jelent meg, a 11 hónappal korábban a Krími hídon látható „Putyinnal” viszont csak 53 százalékos volt a valódi Putyin egyezése. Az elfoglalt Mariupolba látogató „Putyinnal” már mindössze 40 százalékos volt a hasonlóság.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images