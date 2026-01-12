  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja:
Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja: "készen állunk a háborúra"

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter megvádolta az Iránban tüntetőket azzal, hogy szándékos erőszakoskodással amerikai katonai bevatkozást akarnak elérni - jelentette az Al Jazeera.

A miniszter szerint az erőszak a hétvégén csúcsosodott ki, de állítása szerint a helyzet mára teljes mértékben a hatóságok ellenőrzése alatt áll.

Úgy vélte, Trump katonai beavatkozásra vonatkozó figyelmeztetései arra ösztönözték a "terroristákat", hogy a a biztonsági erőkre támadjanak, ezzel próbálva kiprovokálni a külföldi beavatkozást.

Készen állunk a háborúra, de a párbeszédre is"

– tette hozzá Aragcsi.

A külügyminiszter közölte, hogy Irán felvételekkel rendelkezik arról, amint fegyvereket osztanak szét a tüntetők között, és hamarosan nyilvánosságra hozzák az őrizetbe vettek vallomásait is.

Szerinte a megmozdulásokat külföldi elemek szították, a biztonsági erők pedig "levadásszák" a felelősöket.

Iránban immáron harmadik hete tüntetések zajlanak, de napokkal ezelőtt lekapcsolták az internetet a hatóságok, így kevés az információ arról, hogy pontosan mi történik a síita többségű országban. A súlyos, országos méretű zavargások során az iráni hatóságok 109 tagja és több száz tüntető életét vesztette.

