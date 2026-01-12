Őrült képet tett közzé Donald Trump: ideiglenes elnök lett egy másik országban?

A Trump által magyar idő szerint hétfő éjjel közzétett képernyőkép úgy néz ki, mintha az angol nyelvű Wikipediáról származna.

Trump 2025-ös hivatalos fotója alatt az szerepel, hogy ő Venezuela ügyvezető elnöke, és jelenleg – 2026 januárjában – hivatalban van.

Ez alatt olvasható a hivatalos címe, jelesül, hogy az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke.

Donald Trump angol nyelvű Wikipedia-oldalán azonban a cikk írásakor csak ez utóbbi információ szerepel – az, hogy Venezuela ügyvivő elnöke lenne, nem. Az egyszerűsített angol nyelvű (Simple English) Wikipedia-oldalán szintén nem található meg ez utóbbi címe.

Az Egyesült Államok Trump utasítására január 3-án hajtott végre különleges műveletet Nicolás Maduro venezuelai elnök ellen, akit kábítószer-csempészettel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolnak. Madurót az amerikai különleges erők elvitték, jelenleg az Egyesült Államokban ül börtönben. Távollétében korábbi alelnökét Delcy Rodríguezt nevezték ki ügyvivő elnöknek.

Trump Maduro elfogása után azt mondta, az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, de arra eddig nem utalt, hogy ideiglenesen átvenné a venezuelai államfői posztot.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images