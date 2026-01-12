  • Megjelenítés
Utasít Zelenszkij: véglegesítsék a megállapodást
Utasít Zelenszkij: véglegesítsék a megállapodást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma bejelentette, hogy utasította az ukrán tárgyalóküldöttséget: véglegesítsék az Egyesült Államokkal kötendő, biztonsági garanciákról szóló megállapodás tervezetét, és terjesszék jóváhagyásra a legmagasabb politikai szint elé - számolt be a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij utasította az ukrán tárgyalókat, hogy

dolgozzák ki végleges formában az Egyesült Államokkal kötendő biztonsági garanciák tervezetét, majd terjesszék azt a legmagasabb politikai döntéshozói szint elé jóváhagyásra.

Az utasítás azt követően érkezett, hogy egyre több jel utal arra: Washington tárgyalásokat folytat Moszkvával egy esetleges békemegállapodásról. Ennek alapját az amerikai és ukrán tisztviselők által kidolgozott, úgynevezett húszpontos keretmegállapodás képezi.

Zelenszkij közölte, hogy csapatával egyeztettek az amerikai képviselőkkel tartandó következő találkozó időpontjáról. Ennek része lehet a biztonsági garanciákról szóló dokumentum aláírása is. A Fehér Ház egyik tisztviselője a Kyiv Independentnek nyilatkozva azt mondta, hogy Trump csapata az elmúlt hetekben jelentős előrelépést ért el a háború lezárását célzó erőfeszítésekben.

Az ukrán elnök korábban három alapdokumentumot jelölt meg a diplomáciai törekvések pilléreiként: a keretmegállapodást, a biztonsági garanciákat és az újjáépítési tervet. Zelenszkij megbízta Julija Szviridenko miniszterelnököt, valamint a gazdasági tárcák vezetőit, hogy vizsgálják felül az Ukrajnát, az Egyesült Államokat és Európát érintő megállapodások gazdasági vonatkozásait.

Címlapkép forrása: EU

