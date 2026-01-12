  • Megjelenítés
Véget ért a hét éve tartó szárazság az egyik országban
Véget ért a hét éve tartó szárazság az egyik országban

Marokkóban a bőséges téli esőzéseknek köszönhetően véget ért a hét éve tartó szárazság – jelentette be hétfőn a parlament előtt Nizar Baraka vízügyi miniszter.
A csapadék mennyisége az idei télen 95 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és 17 százalékkal múlta felül a hosszú távú évszakos átlagot.

A víztározók átlagos töltöttsége 46 százalékra emelkedett, több kulcsfontosságú tározó pedig elérte a teljes kapacitását.

Az esőzések jelentős könnyebbséget hoztak a mezőgazdaságnak, amelyet az elmúlt években szigorú vízkorlátozások sújtottak. A hosszan tartó aszály leapasztotta a víztározókat, visszavetette a búzatermést, megtizedelte a szarvasmarha-állományt, és súlyos munkahelyvesztéseket okozott az agrárszektorban. Mindez arra ösztönözte az országot, hogy felgyorsítsa tengervíz-sótalanítási programját.

Marokkó célja, hogy 2030-ra ivóvíz-ellátásának 60 százaléka sótalanított tengervízből származzon a jelenlegi mintegy 25 százalék helyett, miközben a víztározókat egyre inkább az ország belső területeinek ellátására tartalékolják.

