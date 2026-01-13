  • Megjelenítés
Bármikor megtámadhatja Amerika Oroszország szövetségesét: Trump ma megkapja a konkrét terveket

Donald Trump amerikai elnök nyílt katonai, politikai és gazdasági csapást fontolgat Iránnal szemben, a mai nap folyamán várhatóan hivatalosan is ismertetik vele azokat a lehetséges forgatókönyveket, amelyeket alkalmazhat a teheráni rezsimmel szemben - számolt be a Cnbc.

Amerikai lapértesülések szerint az Egyesült Államok kormányzata több forgatókönyvet vizsgál az iráni helyzet kezelésére.

A lehetséges lépések széles skálán mozognak,

a kormányellenes online csatornák támogatásától a kiberfegyverek bevetésén át egészen a célzott katonai akciókig.

Matt Gertken, a BCA Research vezető geopolitikai stratégája a CNBC hasábjain ismertette ezeket a lehetőségeket, különös hangsúlyt fektetve a katonai csapások lehetséges módszertanára.

Az elemző úgy látja, hogy ha Donald Trump katonai csapásra utasítja a haderőt, elsősorban légi eszközökkel, drónokkal támadhatja meg Iránt:

az iráni nukleáris létesítményeket, a katonai infrastruktúrát vagy kormányzati épületeket is célba veheti a rezsim képességeinek gyengítése érdekében.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Iránnak megvannak a képességei arra, hogy válaszcsapást indítson a régió amerikai bázisainak megtámadásával. Emellett úgy látja, Trump nem feltétlenül törekszik az iráni rezsim megdöntésére, emiatt a katonai beavatkozás nem is feltétlen lesz szükséges.

Danny Citrinowicz, a Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető kutatója szerint még egy szimbolikus katonai akció is szélesebb eszkalációt válthat ki. Úgy látja, az amerikai támadás meggyengítheti az iráni karhatalmat, viszont Washington ellen hergelheti a lakosságot és további, régiós szintű katonai konfliktushoz vezethet. Emellett a kutató úgy látja:

az ellenzéknek nincs vezéralakja, emiatt pedig nehéz lesz katonai eszközökkel stratégiai szintű sikert elérni.

Az iráni zavargások decemberben, elsősorban gazdasági okok miatt kezdődtek: az árak emelkedése és a nemzeti valuta összeomlása miatt. A tiltakozások ezt követően szélesebb körű, kormányellenes tüntetéssorozattá alakultak. A tüntetések elleni hatósági fellépések miatt kialakult összetűzések során már több száz ember halt meg.

Az "asztalon van" az amerikai légicsapás lehetősége

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

