Bármikor megtámadhatja Amerika Oroszország szövetségesét: Trump ma megkapja a konkrét terveket

Amerikai lapértesülések szerint az Egyesült Államok kormányzata több forgatókönyvet vizsgál az iráni helyzet kezelésére.
A lehetséges lépések széles skálán mozognak,
a kormányellenes online csatornák támogatásától a kiberfegyverek bevetésén át egészen a célzott katonai akciókig.
Matt Gertken, a BCA Research vezető geopolitikai stratégája a CNBC hasábjain ismertette ezeket a lehetőségeket, különös hangsúlyt fektetve a katonai csapások lehetséges módszertanára.
Az elemző úgy látja, hogy ha Donald Trump katonai csapásra utasítja a haderőt, elsősorban légi eszközökkel, drónokkal támadhatja meg Iránt:
az iráni nukleáris létesítményeket, a katonai infrastruktúrát vagy kormányzati épületeket is célba veheti a rezsim képességeinek gyengítése érdekében.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Iránnak megvannak a képességei arra, hogy válaszcsapást indítson a régió amerikai bázisainak megtámadásával. Emellett úgy látja, Trump nem feltétlenül törekszik az iráni rezsim megdöntésére, emiatt a katonai beavatkozás nem is feltétlen lesz szükséges.
Danny Citrinowicz, a Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető kutatója szerint még egy szimbolikus katonai akció is szélesebb eszkalációt válthat ki. Úgy látja, az amerikai támadás meggyengítheti az iráni karhatalmat, viszont Washington ellen hergelheti a lakosságot és további, régiós szintű katonai konfliktushoz vezethet. Emellett a kutató úgy látja:
az ellenzéknek nincs vezéralakja, emiatt pedig nehéz lesz katonai eszközökkel stratégiai szintű sikert elérni.
Az iráni zavargások decemberben, elsősorban gazdasági okok miatt kezdődtek: az árak emelkedése és a nemzeti valuta összeomlása miatt. A tiltakozások ezt követően szélesebb körű, kormányellenes tüntetéssorozattá alakultak. A tüntetések elleni hatósági fellépések miatt kialakult összetűzések során már több száz ember halt meg.
Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images
