Drámai számot mondtak be: sokkal többen halhattak meg az iszlamista rezsim elleni tüntetésekben, mint eddig tudni lehetett
Drámai számot mondtak be: sokkal többen halhattak meg az iszlamista rezsim elleni tüntetésekben, mint eddig tudni lehetett

Iránból kiszivárgó beszámolók szerint a hatóságok a több mint két hete tartó kormányellenes tüntetések leverése során akár több tízezer embert is megölhettek, miközben a rezsim szinte teljesen elvágta az országot a külvilágtól - írta a CBS News.

Keddi iráni értesülések szerint a hatóságok fellépése a több mint két hete zajló kormányellenes tüntetések ellen jóval több halálos áldozatot követelhetett, mint amennyiről az országon kívüli aktivisták eddig beszámoltak. A telefonkapcsolatok részleges helyreállítása után két forrás – köztük egy iráni – a CBS Newsnak azt mondta:

Legalább 12 000, de akár 20 000 ember is életét veszíthette.

Jvette Kúper brit külügyminiszter a londoni parlamentben azt közölte, hogy a brit kormány becslése szerint körülbelül 2000 ember halhatott meg, de attól tart, hogy a végleges szám ennél lényegesen magasabb lesz. A valós helyzet feltárását rendkívüli módon megnehezíti, hogy az iráni vezetés öt napja blokkolja az internetszolgáltatást és a telefonhálózatot. Bár a teljes internetleállás kedden, az ötödik napon is érvényben maradt, egyes irániak már tudtak külföldre irányuló hívásokat kezdeményezni. Az országba beérkező telefonhívások ugyanakkor továbbra sem voltak lehetségesek.

Egy iráni forrás állítása szerint a biztonsági erők járják Teherán magánkórházait, és megfenyegetik a személyzetet, hogy adják ki a tüntetések során megsérült betegek nevét és lakcímét. A lap nem tudta független forrásból megerősíteni ezeket az adatokat, amelyek többszörösen meghaladják az aktivista szervezetek korábbi becsléseit. Az ellenzéki Irán Internatinal televízió keddi információi szintén nagyjából 12 000 halálos áldozatról számoltak be. Egy washingtoni forrás szerint

a hitelesnek tartott értesülések alapján 10–12 ezer közötti áldozatszám tűnik valószínűnek.

Az iráni hivatalos szervek eddig nem közöltek rendszeres adatokat az áldozatok számáról. A Reuters egy névtelenséget kérő iráni tisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy a december 28-án kezdődött tüntetések óta mintegy 2000-en haltak meg. A tisztviselő a külföldi befolyás alatt álló "terroristákat" tette felelőssé az erőszakért, és azt állította, hogy fizetett ügynökök szítják a zavargásokat. A CBS News megerősítette egy kedden közzétett videó hitelességét, amely egy Teherán környéki hullaházban készült. A felvételen legalább 366, de feltehetően több mint 400 áldozat holtteste látható. Igazságügyi szakértők dokumentálják a súlyos sérüléseket, miközben emberek tömege próbálja azonosítani az elhunytakat. A látható sérülések között lőtt sebek, sörétes fegyver okozta sérülések és más, súlyos traumák szerepelnek.

Ha akár csak a britek által említett, alacsonyabb áldozatszám is igaznak bizonyul, az meghaladná az 1979-es iszlám forradalom óta lezajlott összes korábbi kormányellenes tüntetés hivatalosan közölt halálos áldozatainak számát. Donald Trump amerikai elnök arra a kérdésre, hogy hányan haltak meg a tüntetésekben, úgy válaszolt: "Senki sem tudott pontos számot mondani." Az elnök a múlt héten többször is figyelmeztette az iráni vezetést, hogy ha a rezsim megöli a tüntetőket, az Egyesült Államok lépéseket tesz. Nem határozta meg azonban, hol húzódik a vörös vonal, és milyen konkrét válaszlépésekre lehet számítani.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images

