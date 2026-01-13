Egyenesen kimondta Friedrich Merz: ennek a rezsimnek annyi

Ha egy rezsim csak erőszakkal tud hatalmon maradni, akkor gyakorlatilag vége. Feltételezem, hogy most ennek a rezsimnek az utolsó napjait és heteit éljük
– mondta Merz, aki Narendra Modi indiai miniszterelnök meghívására kétnapos látogatást tesz a szubkontinensen.
Remélem, van mód arra, hogy békésen véget vessünk ennek a konfliktusnak. Ezt a mulla rezsimjének is fel kell ismernie
– tette hozzá a német kancellár Ali Hámenei ajatollahra, az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjére utalva.
A tüntetések immár több mint két hete tartanak a perzsa államban.
A karhatalom erőszakos fellépése miatt már több mint 600 demonstráló vesztette életét, több mint 10 ezret pedig bebörtönöztek.
Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozást is kilátásba helyezett az iráni rezsimmel szemben, nemrég pedig bejelentette, 25 százalékos vámot vetne ki az Iránnal üzletelő országokra.
Merz Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel pénteken közös nyilatkozatot adott ki az iráni tüntetések kapcsán, melyben elítélték a tüntetőkkel szembeni halálos karhatalmi fellépést.
Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
