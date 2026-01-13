Erőszakos államcsíny rázta meg a világ egyik legerősebb országát - Akár meg is ölhetik az elnököt

A vád szerint a volt államfő vezető beosztású tanácsadóival összejátszva eleinte észak-koreai fegyveres támadást próbált kiprovokálni, hogy megszilárdítsa hatalmát folyamatosan csökkenő támogatottsága mellett. Majd amikor ez a próbálkozás kudarcba fulladt, lényegében államcsínyt próbált meg végrehajtani rendkívüli állapot törvénytelen kihirdetésén keresztül.
Jun következetesen tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése az elnöki jogkörébe tartozott.
A szöuli bíróságon tartott záróbeszédében az ügyészség közölte, hogy a nyomozók megerősítették, hogy az elnök 2023 októbere óta tervezte az összeesküvést. A terv végrehajtásával az elnök a vád szerint volt védelmi miniszterét, Kim Dzsonghjont bízta meg.
A rendkívüli állapot törvénytelen bevezetése miatt a nemzetgyűlés megfosztotta hivatalától a volt elnököt, akit tavaly január 15-én le is tartóztattak.
Jun lett az első hivatalban lévő dél-koreai államfő, akit őrizetbe vettek.
A hatóságok azzal is megvádolták az elnököt, hogy drónokat röptetett be Észak-Korea területére, hogy fegyveres támadást csikarjon ki a rivális államból. Amikor világossá vált, hogy a terv nem váltja ki a kívánt fegyveres összetűzést, az elnök kihirdette a rendkívüli állapotot.
Néhány órán belül a törvényhozók – az elnök saját pártjából is – megpróbálták megakadályozni a rendelet hatályba lépését, miközben ezrek vonultak Szöul utcáira tiltakozni.
A féléves nyomozás után Jun és öt minisztere mellett összesen 24 embert vádoltak meg lázadással összefüggő bűncselekményekkel.
A vádpontokra életfogytiglani börtönbüntetés vagy halálbüntetés szabható ki.
Jun 2022-ben szoros versenyben nyerte meg az elnökválasztást, ám hivatalba lépése óta népszerűsége folyamatosan csökkent. Támogatottsága a rendkívüli állapot kihirdetése előtt 17 százalékra zuhant. A volt elnök azzal védekezik, hogy a rendkívüli állapot bevezetésével az ellenzék szerinte visszaélésszerű parlamenti hatalmára akart figyelmeztetni, és a politikai bénultságot kívánta megszüntetni.
Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images
