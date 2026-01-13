  • Megjelenítés
Erőszakos államcsíny rázta meg a világ egyik legerősebb országát - Akár meg is ölhetik az elnököt
Globál

Erőszakos államcsíny rázta meg a világ egyik legerősebb országát - Akár meg is ölhetik az elnököt

Portfolio
Halálbüntetést kért az ügyészség Jun Szogjol volt dél-koreai elnökre. A férfit lázadás szításával vádolják, mert 2024 decemberében önkényesen rendkívüli állapotot vezetett be és a hadsereget akarta felhasználni arra, hogy uralmát megszilárdítsa - jelentette az Independent.

A vád szerint a volt államfő vezető beosztású tanácsadóival összejátszva eleinte észak-koreai fegyveres támadást próbált kiprovokálni, hogy megszilárdítsa hatalmát folyamatosan csökkenő támogatottsága mellett. Majd amikor ez a próbálkozás kudarcba fulladt, lényegében államcsínyt próbált meg végrehajtani rendkívüli állapot törvénytelen kihirdetésén keresztül.

Jun következetesen tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése az elnöki jogkörébe tartozott.

A szöuli bíróságon tartott záróbeszédében az ügyészség közölte, hogy a nyomozók megerősítették, hogy az elnök 2023 októbere óta tervezte az összeesküvést. A terv végrehajtásával az elnök a vád szerint volt védelmi miniszterét, Kim Dzsonghjont bízta meg.

A rendkívüli állapot törvénytelen bevezetése miatt a nemzetgyűlés megfosztotta hivatalától a volt elnököt, akit tavaly január 15-én le is tartóztattak.

Még több Globál

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin

Lesújtó jelentés érkezett: rengeteg pénz van a vállalatoknál, amit sokkal hasznosabban is el lehetne költeni

Jun lett az első hivatalban lévő dél-koreai államfő, akit őrizetbe vettek.

A hatóságok azzal is megvádolták az elnököt, hogy drónokat röptetett be Észak-Korea területére, hogy fegyveres támadást csikarjon ki a rivális államból. Amikor világossá vált, hogy a terv nem váltja ki a kívánt fegyveres összetűzést, az elnök kihirdette a rendkívüli állapotot.

Néhány órán belül a törvényhozók – az elnök saját pártjából is – megpróbálták megakadályozni a rendelet hatályba lépését, miközben ezrek vonultak Szöul utcáira tiltakozni.

A féléves nyomozás után Jun és öt minisztere mellett összesen 24 embert vádoltak meg lázadással összefüggő bűncselekményekkel.

A vádpontokra életfogytiglani börtönbüntetés vagy halálbüntetés szabható ki.

Jun 2022-ben szoros versenyben nyerte meg az elnökválasztást, ám hivatalba lépése óta népszerűsége folyamatosan csökkent. Támogatottsága a rendkívüli állapot kihirdetése előtt 17 százalékra zuhant. A volt elnök azzal védekezik, hogy a rendkívüli állapot bevezetésével az ellenzék szerinte visszaélésszerű parlamenti hatalmára akart figyelmeztetni, és a politikai bénultságot kívánta megszüntetni.

Kapcsolódó cikkünk

Az egész világon ámulnak a sikeren: így tudta egyetlen ország meghódítani az egész földkerekséget

Nagy izgalmakat hozó csata után eldőlt a dél-koreai elnökválasztás

Úgy tűnik, eldőlt: lezárul a hosszú káosz a világ egyik legerősebb országában

Új elnököt választanak Dél-Koreában, megnyíltak a szavazóhelyiségek

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility