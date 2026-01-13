Hatalmas pofont kaphat Amerika legnagyobb riválisa, de Peking újra csak nézheti az eseményeket

Iránban jelenleg kormányellenes tüntetéshullám zajlik, amelyet elsősorban a súlyosbodó gazdasági nehézségek táplálnak. A megmozdulások során becslések szerint több százan, sőt akár ezren is életüket veszthették. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy "nagyon erős lehetőségeket" mérlegel, és a héten új vámokat jelentett be azon országok ellen, amelyek továbbra is kereskedelmi kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal. Amerikai tisztviselők a Wall Street Journalnak azt mondták, Washington
többféle lépést fontolgat, köztük célzott katonai csapásokat, kiberfegyverek bevetését és további szankciók elrendelését.
Irán stratégiai súlya Peking számára jóval nagyobb, mint Latin-Amerikáé. Egy esetleges amerikai beavatkozás közvetlenül sértené a kínai gazdasági érdekeket, és gyengítené Kína befolyását a Közel-Keleten. Ennek ellenére egyelőre nem látszódik, hogy a keleti nagyhatalom beavatkozna a konfliktusba.
Jean-Loup Samaan, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Közel-Kelet Intézetének kutatója szerint Peking "sürgetőbbnek" látja az iráni helyzetet, mint a venezuelait, mégis valószínű, hogy csak korlátozottan kapcsolódik be az eseményekbe.
Meglepne, ha Kína a külső beavatkozást elítélő diplomáciai nyilatkozatokon túl aktívabb lépéseket tenne; várhatóan igyekszik a háttérben maradni
– fogalmazott.
Samaan hozzátette, hogy Irán "közelebbi partner" Kína számára, mint Venezuela volt, az évtizedek alatt kiépített, kiterjedt kapcsolatok miatt. Ugyanakkor rámutatott: Pekingnek sem Iránnal, sem Venezuelával nincs formális szövetsége. Nicolás Maduro volt venezuelai vezető elrablásának ügye ugyanakkor kérdéseket vetett fel Kína akaratáról és képességéről, hogy megvédje partnereit. Peking különmegbízottat küldött Maduro felkeresésére, mindössze néhány órával azelőtt, hogy az amerikai különleges erők elfogták.
Ven Saopjao, a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének közel-keleti szakértője szerint Kína legfőbb aggodalma az iráni válság regionális továbbgyűrűzésének veszélye.
Ha egy rezsimváltás társadalmi káoszhoz, polgárháborúhoz vagy az állam széteséséhez vezet, az hosszú távú kihívásokat okozna. Akár hatalmas menekültválságot is kiválthatna, fokozva a nyomást Irán szomszédaira
– mondta, kiemelve, hogy egy ilyen helyzet a kínai befektetéseket és a kereskedelmet veszélyeztetné a térségben.
Mindezek ellenére Ven úgy véli, Peking igyekszik majd elkerülni a közvetlen szerepvállalást. Jan Vej, az Északnyugati Egyetem Közel-Kelet Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese szerint Irán stratégiai jelentősége ellenére Peking várhatóan kitart a be nem avatkozás politikája mellett. Kína támogatása elsősorban a gazdasági és energetikai együttműködésre összpontosulna, diplomáciai keretek között maradva.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
Hatalmas pofont kaphat Amerika legnagyobb riválisa, de Peking újra csak nézheti az eseményeket
Elbukhat a szövetségese.
Hajszálon múlt a súlyos légikatasztrófa, alig kerülte el egymást a két utasszállító
Keresztezte egymást a két gép pályája.
Meglepő húzás a gyógyszeriparban: mesterséges intelligenciával gyorsítanák fel a rák elleni harcot
Fontos megállapodás született.
Hideg időjárás: részletfizetést kérhet, akinek megugrik a gázszámlája
Az MVM fontos információkat közölt.
Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár
Nincs megállás.
Drámai számot mondtak be: sokkal többen halhattak meg az iszlamista rezsim elleni tüntetésekben, mint eddig tudni lehetett
Az internet lekapcsolása segít elrejteni a valóságot.
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?