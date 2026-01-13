  • Megjelenítés
Hatalmas pofont kaphat Amerika legnagyobb riválisa, de Peking újra csak nézheti az eseményeket
Portfolio
Diplomáciai megfigyelők szerint Kínának sokkal több vesztenivalója van Iránban, mint amennyi Venezuelában volt, ha az iszlám köztársaság jelenlegi vezetése megbukna. Peking azonban várhatóan továbbra is tartózkodik a közvetlen beavatkozástól - írta a South China Morning Post.

Iránban jelenleg kormányellenes tüntetéshullám zajlik, amelyet elsősorban a súlyosbodó gazdasági nehézségek táplálnak. A megmozdulások során becslések szerint több százan, sőt akár ezren is életüket veszthették. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy "nagyon erős lehetőségeket" mérlegel, és a héten új vámokat jelentett be azon országok ellen, amelyek továbbra is kereskedelmi kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal. Amerikai tisztviselők a Wall Street Journalnak azt mondták, Washington

többféle lépést fontolgat, köztük célzott katonai csapásokat, kiberfegyverek bevetését és további szankciók elrendelését.

Irán stratégiai súlya Peking számára jóval nagyobb, mint Latin-Amerikáé. Egy esetleges amerikai beavatkozás közvetlenül sértené a kínai gazdasági érdekeket, és gyengítené Kína befolyását a Közel-Keleten. Ennek ellenére egyelőre nem látszódik, hogy a keleti nagyhatalom beavatkozna a konfliktusba.

Jean-Loup Samaan, a Szingapúri Nemzeti Egyetem Közel-Kelet Intézetének kutatója szerint Peking "sürgetőbbnek" látja az iráni helyzetet, mint a venezuelait, mégis valószínű, hogy csak korlátozottan kapcsolódik be az eseményekbe.

Meglepne, ha Kína a külső beavatkozást elítélő diplomáciai nyilatkozatokon túl aktívabb lépéseket tenne; várhatóan igyekszik a háttérben maradni

– fogalmazott.

Samaan hozzátette, hogy Irán "közelebbi partner" Kína számára, mint Venezuela volt, az évtizedek alatt kiépített, kiterjedt kapcsolatok miatt. Ugyanakkor rámutatott: Pekingnek sem Iránnal, sem Venezuelával nincs formális szövetsége. Nicolás Maduro volt venezuelai vezető elrablásának ügye ugyanakkor kérdéseket vetett fel Kína akaratáról és képességéről, hogy megvédje partnereit. Peking különmegbízottat küldött Maduro felkeresésére, mindössze néhány órával azelőtt, hogy az amerikai különleges erők elfogták.

Ven Saopjao, a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének közel-keleti szakértője szerint Kína legfőbb aggodalma az iráni válság regionális továbbgyűrűzésének veszélye.

Ha egy rezsimváltás társadalmi káoszhoz, polgárháborúhoz vagy az állam széteséséhez vezet, az hosszú távú kihívásokat okozna. Akár hatalmas menekültválságot is kiválthatna, fokozva a nyomást Irán szomszédaira

– mondta, kiemelve, hogy egy ilyen helyzet a kínai befektetéseket és a kereskedelmet veszélyeztetné a térségben.

Mindezek ellenére Ven úgy véli, Peking igyekszik majd elkerülni a közvetlen szerepvállalást. Jan Vej, az Északnyugati Egyetem Közel-Kelet Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese szerint Irán stratégiai jelentősége ellenére Peking várhatóan kitart a be nem avatkozás politikája mellett. Kína támogatása elsősorban a gazdasági és energetikai együttműködésre összpontosulna, diplomáciai keretek között maradva.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

