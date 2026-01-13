  • Megjelenítés
Kiderült, mi az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb fegyverének súlyos gyengesége
Kiderült, mi az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb fegyverének súlyos gyengesége

Az Ukroinform beszámolója szerint az időjárási körülmények rávilágítottak a frontvonalon használt fegyverek legnagyobb hiányosságaira.

Az elmúlt időszakban a száloptikás drónok gyakorlatilag letarolták a frontvonalakat Ukrajnában, mindkét fél előszeretettel alkalmazza ezeket különböző célokra. A 2026 elején tapaszalt dermesztő hideg ugyanakkor rávilágított a technológia egyik legnagyobb hiányosságára. Az elektronikus jelzavarásra immunis eszközök orsóin a hidegben ugyanis megfagytak a feltekercselt szálak, emiatt alig ehet letekerni azokat. Ha ez nem lett volna elég, még törékennyé is váltak az erős fagy hatására.

Kijev úgy határozott ennek következtében, hogy a kiképzőközpontokban egy időre földre teszik ezeket. Közben a frontvonalról folyamatosan érkeznek a jelentések, melyek szerint sok a probléma a száloptikás drónokkal.

A lap szerint az oroszok felismerték a lehetőséget a helyzetben, igyekeznek a gyalogosok rohamtámadásaival területet szerezni.

A nagy hidegben ugyanis kisebb esély van arra, hogy a száloptikás drónokkal kiszúrják őket, vagy esetleg támadás érje őket. Nazarij Barcsuk, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elemzője ugyanakkor kiemelte, hogy a védelem állja a sarat. A száloptikás drónok terén Moszkva előnyt élvez, a gyártókapacitásuknak köszönhetően többet képesek gyártani, kisebb hiány mutatkozik a fronton.

A szakértők szerint nem a hideg a felelős a száloptikával felszerelt eszközök hatékonyságának romlásáért, hanem a nedves levegő és a fagy elegye.

A víz ragadós. Ha jég képződik két szál között, előfordulhat, hogy nem tud könnyen lecsupaszodni. Amikor megpróbál letekeredni, az a törését okozhatja

– mondta Richard Fellows, egy amerikai optikai szálakat gyártó cég nyugalmazott vezetője.

A drónok nem teljesen használhatatlanok, ugyanakkor kevésbé mozgékonyak, könnyebb őket lelőni, nagyobb az esély, hogy elvesztik a kapcsolatot az irányítással.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

