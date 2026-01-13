Lesújtó jelentés érkezett: rengeteg pénz van a vállalatoknál, amit sokkal hasznosabban is el lehetne költeni

Akár 1,3 billió dollárnyi forrás is felszabadítható lenne a zöld átállásra, ha a nagyvállalatok tőkekiadásaik nagyobb részét alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházásokra irányítanák – derül ki egy friss elemzéséből. Eközben az egyik legnagyobb amerikai pénzügyi óriás vezetője arról beszélt, hogy bár az átállás folyamatban van, de teljesen más formában fog megtörténni, mint ahogy eddig azt gondoltuk.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A világ klímacéljainak teljesítéséhez több billió dollárnyi beruházásra lenne szükség, de ennek jelentős része már most is ott lapulhat a vállalatok mérlegeiben. A holland székhelyű, nonprofit World Benchmarking Alliance (WBA) számításai szerint, ha a cégek tőkekiadásaik nagyobb hányadát alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházásokra fordítanák,

akár 1,3 billió dollárnyi forrást tudnának átcsoportosítani a zöld átállás finanszírozására

- számol be a Bloomberg.

A WBA mintegy 1600 vállalatot vizsgált világszerte, és azt találta, hogy kiadásaik mediánértékben mindössze 7 százaléka irányul alacsony karbonkibocsátású projektekre. A szervezet becslése szerint, ha ezt az arányt 30 százalékra emelnék, jelentős új tőkeforrások szabadulnának fel a klímabarát fejlesztésekre.

Az átláthatóság ugyanakkor továbbra is gyenge: a vizsgált cégeknek mindössze egynegyede számolt be bármilyen zöld beruházásról, így a befektetőknek és a szabályozóknak sokszor kevés információjuk van arról, valójában mekkora forrásokat fordítanak az átállásra. A Nemzetközi Energiaügynökség szeptemberi állásfoglalása szerint a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátás eléréséhez az évtized végéig meg kell háromszorozni a megújuló energiakapacitást, a zöld beruházások éves volumenét pedig a 2030-as évek elejére 4,5 billió dollárra kell növelni.

A közvélekedés szerint e források fő biztosítói a kormányok és a pénzügyi intézmények. Gerbrand Haverkamp, a WBA ügyvezető igazgatója azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalatoknál jelentős, egyelőre kihasználatlan tartalékok rejlenek.

A cégek többet költhetnének kutatás-fejlesztésre, elektromos járművekre, zöld acélra, ammóniára és műtrágyákra, akkumulátorgyártásra, hidrogéntermelésre, regeneratív mezőgazdaságra és megújulóenergia-projektekre. Haverkamp szerint átlátható jelentések nélkül azonban a befektetők és a szabályozók nehezen tudják megítélni, mennyire veszik komolyan a vállalatok az átállást.

Azt szeretnénk, ha minden jelentős vállalat kidolgozna egy átállási tervet, amelyet a befektetők, a szabályozók és más érintettek vizsgálat alá vehetnek. Nem elég célokat kitűzni – azt is látni kell, hogyan tervezik elérni azokat

– fogalmazott Gerbrand Haverkamp.

Az Európai Unió idei fenntarthatósági szabályozásának végleges változatából végül kikerült a vállalatok számára kötelező átállási tervek előírása, így egyelőre elsősorban önkéntes vállalásokra és piaci nyomásra lehet számítani.

A WBA vizsgálata a természeti és biodiverzitási kockázatok kezelésében is komoly hiányosságokat tárt fel. A cégeknek mindössze 9 százaléka számszerűsítette, hogyan hathatnak ezek a kockázatok működésükre, pénzügyeikre vagy hírnevükre, és csupán 2 százalékuk tett közzé természeti átállási tervet.

"Nagyon kevés vállalat érti valójában, milyen hatással van a természetre, és mennyire függ tőle. Ez még feltérképezetlen terület" – tette hozzá Haverkamp.

Megtörténik, csak nem úgy

A globális energiaátmenet kilátásai a vártnál jóval kiszámíthatatlanabbnak tűnnek – állítja az amerikai pénzügyi óriás, a JPMorgan. "Egyfajta újrakalibrálás zajlott le" – mondta James Janoskey, a JPMorgan természeti erőforrások csoportjának londoni székhelyű globális társvezetője.

Meg fog történni, de hosszabb időt vesz igénybe, mint korábban gondoltuk, nagyobb kilengésekkel, és egyes ágazatok gyorsabban haladnak majd, mint mások

- tette hozzá.

Emiatt a vállalat nem tervezi, hogy kivonuljon az energiaátmenethez kapcsolódó cégek finanszírozásából. A bank márciusban csúcstalálkozót szervez, hogy segítse a tiszta technológiával foglalkozó vállalatokat a tőkebevonásban. Ugyanakkor a geopolitikai, üzleti és gazdasági környezet miatt a fosszilis tüzelőanyagok továbbra is vonzzák a befektetőket, részben a mesterséges intelligencia térnyerése és az azt kiszolgáló adatközpontok növekvő energiaigénye miatt.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságba áramló tőke még mindig növekszik – mondta Janoskey, aki a JPMorgan befektetési banki részlegénél a globális energia-, áram-, megújulóenergia- és bányászati szektort felügyeli. "De az a várt trendvonal, amely szerint a hagyományos fosszilis energia visszaszorul majd, a megújulók pedig meredeken emelkednek, nem valósult meg" – tette hozzá.

Az olaj és a földgáz belátható ideig az energiamix meghatározó része marad. Így jelenleg nem igazán átállásról vagy kiváltásról beszélünk. Sokkal inkább arról, hogy a növekvő kereslet kielégítéséhez szükséges bővülés megy végbe

- emelte ki.

A tiszta technológiákra való átállás kilátásait az amerikai politikai ellenszél, az európai versenyképességi aggályok és a mesterséges intelligencia globális térnyerése egyaránt bonyolítja. A megújuló energia rekordösszegű befektetéseket vonz, és általában a legolcsóbb áramforrásnak számít. Ugyanakkor az Egyesült Államokban a Trump-kormányzat a szél- és napenergia-ágazattal szemben lép fel, miközben az olaj-, gáz- és széntermelés felfuttatásán dolgozik.

Az átmenethez kapcsolódó üzletekre továbbra is van igény, bár némileg más fókuszsal, mint ahogy korábban várták.

Ma már nem csak az energiaátmenetről beszélünk, hanem az energiabiztonságról, az energiadominanciáról és a megfizethetőségről is

– hangsúlyozta Janoskey.

A JPMorgan finanszírozási lehetőségeket vizsgál az atomenergia-iparban, beleértve a kis moduláris reaktorokat is. A bank emellett érdeklődik a villamosenergia-hálózat korszerűsítésének és az akkumulátoros energiatárolásnak a finanszírozása iránt.

A BloombergNEF adatai szerint egyetlen bank sem előzi meg a JPMorgant az energiaügyletek összesített finanszírozásában. A 2024 végéig tartó időszakot vizsgáló jelentés szerint a bank minden egyes dollár fosszilis finanszírozásra 69 centet fordított zöld projektekre – akár közvetlen hitelekről, akár kötvény- vagy részvénykibocsátásról volt szó. Janoskey szerint a JPMorgan továbbra is "aktívan keresi a lehetőségeket az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású üzletágak finanszírozására és bővítésére". A bank ugyanakkor "kevesebb tőkét tudott elhelyezni ezen a területen, mint remélte, mivel egyes ügyfelek visszafogták vagy elhalasztották projektjeiket az elmúlt időszakban".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images