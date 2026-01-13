Megnyílt a pénzcsap: újra ömlik a venezuelai olaj az USA felé

Közel egy hónapos kényszerszünet után Venezuela állami olajvállalata, a PDVSA megkezdte a termelés újraindítását, miután enyhült a nyomás az ország olajszektorán. Hétfőn két szupertanker hagyta el a venezuelai vizeket, ami az első jele annak a Washington és Caracas között létrejött megállapodásnak, amelynek keretében a dél-amerikai ország stratégiai olajtartalékokat ad át az Egyesült Államoknak.

A Reuters információi szerint a PDVSA és partnerei megkezdték azoknak az olajkutaknak az újranyitását, amelyeket a szigorú amerikai embargó miatt kényszerültek lezárni. Az exporttevékenység december óta gyakorlatilag állt, a tárolók megteltek, és millió számra ragadtak benn a hordók a szárazföldi tartályokban és a veszteglő hajókon.

Kétmillió hordó már úton van. Hétfőn késő este két szupertanker – mindegyik fedélzetén mintegy 1,8 millió hordó nyersolajjal – elhagyta a venezuelai partokat, és északi irányba, a Karib-tenger felé vette az irányt. Iparági források szerint ezek a szállítmányok képezik az első részletét annak az átfogó alkunak, amelyről a napokban egyezett meg a washingtoni adminisztráció és a venezuelai átmeneti vezetés.

A megállapodás értelmében Venezuela 30-50 millió hordónyi, úgynevezett „szankcionált olajat” ad át az Egyesült Államoknak. Bár az olajat piaci áron értékesítik, a befolyó bevételek nem közvetlenül a PDVSA-hoz kerülnek, hanem amerikai ellenőrzésű számlákon helyezik el őket, biztosítva, hogy azokat humanitárius és újjáépítési célokra fordítsák.

Drasztikus zuhanás után éledezik a termelés. Az elmúlt hetek amerikai blokádja súlyos csapást mért a venezuelai olajiparra. Mivel csak az amerikai Chevron rendelkezett különleges engedéllyel az exportra, az ország teljes olajtermelése drámaian visszaesett.

Míg november végén a termelés még napi 1,16 millió hordó volt,

múlt hétre ez napi 880 000 hordóra zuhant.

A legkritikusabb helyzet a fő termelési régiónak számító Orinoco-övben alakult ki, ahol a kitermelés a novemberi napi 675 000 hordóról 410 000 hordóra esett vissza. A mostani enyhülés lehetőséget ad a PDVSA-nak, hogy

a kényszerűségből lezárt kutakat fokozatosan visszakapcsolja a hálózatba.

Az olajszállítások újraindulása közvetlen következménye a január eleji drámai politikai fordulatnak, melynek során amerikai erők elfogták Nicolás Maduro elnököt, és Washington az átmeneti kormánnyal, Delcy Rodríguezzel az élén kezdett tárgyalásokat az ország stabilizálásáról és az energiaszektor újraindításáról. Donald Trump amerikai elnök jelezte: a cél az, hogy az amerikai olajvállalatok technológiájával és tőkéjével futtassák fel újra Venezuela olajiparát, ezzel csökkentve az Egyesült Államok üzemanyagárait és kiszorítva Kínát a venezuelai piacról.

