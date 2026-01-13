Megszólalt Moszkva Amerika lépése után: ez elfogadhatatlan!

Határozottan elítéljük az Irán belpolitikai folyamataiba való felforgató külső beavatkozást

– mondta Zaharova, majd hozzátette, hogy Teherán szerinte törekszik arra, hogy a társadalommal konszenzusra jusson, valamint a rezsim „nyitott a konstruktív párbeszédre”.

A legóvatosabb becslések szerint is ezres nagyságrendben estek áldozatul demonstrálók Iránban a hatóságok erőszakos fellépésének, egyes helyi szószólók már tízezres számokról beszélnek. A véres események hatására Donald Trump amerikai elnök többször kifejezte támogatását a tüntetőknek, majd ezt követően vámokat vetett ki azokra az országokra, amelyek továbbra is kereskednek Iránnal. Mindezt a Kreml elfogadhatatlannak tartja.

Azoknak, akik külföldről indított zavargásokat terveznek ürügyként felhasználni az Irán elleni 2025 júniusában elkövetett agresszió megismétlésére, tisztában kell lenniük az ilyen cselekedetek súlyos következményeivel a közel-keleti helyzetre, valamint a globális nemzetközi biztonságra nézve

– vádolta meg Washingtont a tüntetések szervezésével.

A szóvivő által felvázolt narratíva megegyezik azzal, amit Teherán már évek óta emleget, vagyis Washington szankcióit okolja az ország fejlődésének nehézségeiért. Zaharova azt elismerte, hogy növekszik a feszültség Iránban, ugyanakkor szerinte az országgal ellenséges „külföldi erők” már az elpusztításra törekednek. Azt is megemlítette, hogy a „színes forradalmak hírhedt módszereit” alkalmazzák.

Szerinte provokátorok szivárognak be, a helyzet pedig gyorsan eszkalálódik, ez vezet a véres eseményekhez.

Zaharova óva intette az országban tartózkodó orosz állampolgárokat, arra kérve őket, hogy ne menjenek zsúfoltabb helyekre, tartsák be a hatóságok utasításait.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images