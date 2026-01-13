Megszületett a döntés: máris távozik Ukrajna 2025 nyarán kinevezett védelmi minisztere

Smihal korábban miniszterelnök volt, 2025 júliusa óta töltötte be a védelmi miniszteri posztot. Karrierjét Ukrajna energiaügyi minisztereként folytatja majd,
az új védelmi miniszter Mihailo Fedorov lesz, Ukrajna eddigi digitális átállási minisztere.
A személyi átalakításokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdte, mivel számos ukrán vezető belebukott a tavaly év végén kirobbant, Enerhoatom körüli korrupciós botrányba.
A 2022-es orosz invázió kezdete óta ez a harmadik alkalom, hogy Ukrajna védelmi minisztert cserélt.
Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images
