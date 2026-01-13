  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: máris távozik Ukrajna 2025 nyarán kinevezett védelmi minisztere
Megszületett a döntés: máris távozik Ukrajna 2025 nyarán kinevezett védelmi minisztere

Elfogadta az ukrán parlament Denisz Smihal védelmi miniszter lemondását, aki energiaügyi miniszterként folytatja majd pályafutását.

Smihal korábban miniszterelnök volt, 2025 júliusa óta töltötte be a védelmi miniszteri posztot. Karrierjét Ukrajna energiaügyi minisztereként folytatja majd,

az új védelmi miniszter Mihailo Fedorov lesz, Ukrajna eddigi digitális átállási minisztere.

A személyi átalakításokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdte, mivel számos ukrán vezető belebukott a tavaly év végén kirobbant, Enerhoatom körüli korrupciós botrányba.

A 2022-es orosz invázió kezdete óta ez a harmadik alkalom, hogy Ukrajna védelmi minisztert cserélt.

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images

