Összeülnek a hatalmasok: pár órán belül eldőlhet Irán sorsa
Összeülnek a hatalmasok: pár órán belül eldőlhet Irán sorsa

Rendkívüli tanácskozást tart ma Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági kabinetjével arról, hogy az Egyesült Államok milyen módon avatkozzon be az Iránt megbénító belpolitikai helyzetbe – tudta meg a CNN.

A fő kérdés lényegében az, hogy folytatódjon-e a diplomácia, vagy az Egyesült Államok indítson-e valamilyen gazdasági vagy katonai csapást a perzsa állam ellen.

A CNN azt is megírta, hogy Steve Witkoff, Trump főtárgyalója üzenetet kapott Irántól –

Teherán tárgyalni akar az Egyesült Államoktól.

A lap azt is megírta, hogy ha Trump a támadás mellett dönt, célponttá válhat Irán atomgprogramja, állami döntéshozói központjai, illetve katonai létesítményei.

– írták.

Ha nem lesz támadás, más jellegű beavatkozás még lehet, ilyen a kibertámadás, az újabb szankciók kihelyezése, vagy a tüntetők internetelérésének támogatása.

Trump elsősorban annak fejében dönt majd, hogy milyen kockázatokat rejt magában Irán válaszlépése. Valamit szinte biztosan lép majd az amerikai elnök, hiszen nem akarja, hogy úgy tűnjön, csak üres fenyegetéseket dobál a rivális közel-keleti hatalom felé – mondták a CNN-nek amerikai tisztviselők.

