Összeülnek a hatalmasok: pár órán belül eldőlhet Irán sorsa

A fő kérdés lényegében az, hogy folytatódjon-e a diplomácia, vagy az Egyesült Államok indítson-e valamilyen gazdasági vagy katonai csapást a perzsa állam ellen.

A CNN azt is megírta, hogy Steve Witkoff, Trump főtárgyalója üzenetet kapott Irántól –

Teherán tárgyalni akar az Egyesült Államoktól.

A lap azt is megírta, hogy ha Trump a támadás mellett dönt, célponttá válhat Irán atomgprogramja, állami döntéshozói központjai, illetve katonai létesítményei.

Ha támadás lesz, ez néhány napon belül bekövetkezhet

– írták.

Ha nem lesz támadás, más jellegű beavatkozás még lehet, ilyen a kibertámadás, az újabb szankciók kihelyezése, vagy a tüntetők internetelérésének támogatása.

Trump elsősorban annak fejében dönt majd, hogy milyen kockázatokat rejt magában Irán válaszlépése. Valamit szinte biztosan lép majd az amerikai elnök, hiszen nem akarja, hogy úgy tűnjön, csak üres fenyegetéseket dobál a rivális közel-keleti hatalom felé – mondták a CNN-nek amerikai tisztviselők.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images