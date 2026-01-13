  • Megjelenítés
Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a Lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Csúnyán kiakadt Putyinra Washington - "Megmagyarázhatatlan, amit Moszkva művel"

Az Egyesült Államok hétfőn este "veszélyes és megmagyarázhatatlan eszkalációval" vádolta meg Oroszországot, miközben a Trump-kormányzat igyekszik előmozdítani az ukrajnai béketárgyalásokat - írta meg a The Hill.

Csúnyán kiakadt Putyinra Washington -
Csomagkézbesítőt találtak el az oroszok

A harkivi kormányzó kora reggeli nyilatkozata szerint az oroszok kombinált drón- és rakétatámadást intéztek a régió központja ellen. A támadás a legnagyobb ukrán csomagkézbesítő-szolgálat, a Nova Posta egyik depóját, illetve egy kórházat ért.

(Kyiv Independent)

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a Lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk erre a linkre kattintva érhető el.

