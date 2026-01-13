Csúnyán kiakadt Putyinra Washington - "Megmagyarázhatatlan, amit Moszkva művel"
Az Egyesült Államok hétfőn este "veszélyes és megmagyarázhatatlan eszkalációval" vádolta meg Oroszországot, miközben a Trump-kormányzat igyekszik előmozdítani az ukrajnai béketárgyalásokat - írta meg a The Hill.
Csomagkézbesítőt találtak el az oroszok
A harkivi kormányzó kora reggeli nyilatkozata szerint az oroszok kombinált drón- és rakétatámadást intéztek a régió központja ellen. A támadás a legnagyobb ukrán csomagkézbesítő-szolgálat, a Nova Posta egyik depóját, illetve egy kórházat ért.
Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a Lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk erre a linkre kattintva érhető el.
Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
