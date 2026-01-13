Személyesen üzent Donald Trump Iránnak - Most robbanhat igazán a helyzet

Személyes közösségi oldalán, a Truth Social-ön üzent Donald Trump amerikai elnök Iránnak és az iszlamista rezsim ellen tüntető tömegeknek.

Iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TÜNTETÉST – FOGLALJÁTOK EL AZ INTÉZMÉNYEKET!!!”

– olvasható a felhívásban.

Jegyezzétek meg a gyilkosok és erőszaktevők neveit. Meg fognak fizetni!”

- olvasható a bejegyzésben.

Trump arra is kitér, hogy

minden tárgyalást lemondott Iránnal, amíg abba nem hagyják a tüntetők gyilkolását.

A SEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN. MIGA!!!”

– olvasható a bejegyzésben.

Az „I” ebben az esetben alighanem az „Iran” szóra utal – Make Iran Great Again, vagyis „tegyétek újra naggyá Iránt” – ezt üzeni az elnök az iráni tüntetőknek.

Az Iránban zajló országos zavargásoknak már körülbelül 1500-2000 halálos áldozata is lehet, köztük tüntetők és rendőrök egyaránt.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images