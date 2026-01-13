Váratlan húzásra szánja el magát a világ egyik legerősebb országa: választás lesz, miközben növekszik a feszültség Kínával

Hamarosan előrehozott választásokat tarthatnak Japánban – közölték magas kormányzati források a lapnak. A miniszterelnök ezzel a lépéssel igyekszik megerősíteni az alsóházi támogatottságát, miközben Tokió egyre súlyosabb vitába keveredik Kínával. A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) koalíciós partnerével csak szűk többségben van a legfontosabb döntéshozó testületben, emiatt Takaicsi Szanae a tavaszi ülésszak kezdetén az alsóház feloszlatása mellett határozhat. A Nikkei információi szerint a döntésről holnap tájékoztathatják a közvéleményt.

Legutóbb 2024 őszén tartottak alsóház választást, ezen az LDP szereplése elmaradt a várakozásoktól, 2025 nyarán pedig elvesztették a kevésbé fontos felsőházi többségüket. A kudarc után lemondott Isiba Sigeru miniszterelnök, ezt követően lett Takaicsi Szanae a kormányfő, aki első nőként tölti be ezt a pozíciót az országban. Beiktatását követően nem sokkal súlyos diplomáciai vitába keveredett Kínával, ami jelentősen növelte a támogatottságát a lakosság körében. Az LDP megpróbálhatja kihasználni a helyzetet, hogy megerősítse a pozícióját a döntéshozó testületben.

A lap szerint a választásokra már február elején sor kerülhet.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images