Bejelentette a Trump által szorongatott ország szövetségese: katonákat küldenek Grönlandra

A svéd fegyveres erők néhány tisztje ma megérkezik Grönlandra. Egy szövetséges országok alkotta csoport tagjai
- jelentette be a svéd kormányfő. Ulf Kristersson hozzátette: a katonák
együtt fogják előkészíteni a dán Arktiszi Kitartás hadgyakorlat keretében végrehajtandó lépéseket. Svédország Dánia kérésére küld katonákat a fegyveres erőkből.
Az nem világos, hogy Stockholm pontosan hány katonatisztet küld.
A dán védelmi tárca korábban bejelentette, hogy megerősítik a katonai jelenlétüket Grönlandon.
Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is
- idézi a tárca közleményét az MTI. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú Dánia és sarkköri szövetségesei számára, emiatt erősítik tovább kapacitásaikat a térségben. A tárcavezető szerint 2026-ban olyan hadgyakorlatokat terveznek, amelyek során "szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek Grönlandra és környékére, illetve tengeri katonai missziókat hajtanak végre".
Koppenhága felidézte, hogy tavaly is rendeztek hadgyakorlatot Grönlandon Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia részvételével. A BBC szerint
ezek az országok most is küldenek egyenruhásokat a sarkvidéki szigetre.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.
Mette Frederiksen dán kormányfő viszont azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás "mindennek a végét", legfőképp a NATO végét jelentené.
Közben sajtóhírek szerint véget érhetett J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni találkozója Dánia és Grönland külügyminiszterével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
