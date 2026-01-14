  • Megjelenítés
Globál

"Egyértelmű Trump szándéka": tárgyaltak a harapófogóba szorított sziget sorsáról

Portfolio
"Őszinte, de konstruktív" tárgyalásokat folytatott Grönlandról az Egyesült Államok, illetve Dánia és Grönland, azonban a felek között továbbra is "alapvető nézeteltérés" áll fenn - jelentette ki a szerdai washingtoni találkozó után Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a BBC szerint.

A Fehér Házban tartott egyeztetésen Lars Løkke Rasmussen dán és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel ült egy asztalhoz.

Rasmussen a megbeszélés után közölte, hogy

az Egyesült Államok és Dánia munkacsoportot hoz létre

a Dániához tartozó autonóm szigettel kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében. A dán külügyminiszter ugyanakkor arról beszélt, hogy Washington nem mutatkozott meggyőzhetőnek.

Még több Globál

Elkezdett terjedni a rég elfeledett súlyos betegség, több százan betegek, ezek a tünetek

Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Nem sikerült megváltoztatnunk az amerikai álláspontot

- nyilatkozta Rasmussen a washingtoni dán nagykövetség előtt. Hozzátette:

Egyértelmű, hogy az [amerikai] elnöknek az a szándéka, hogy elhódítsa Grönlandot.

Ez azonban Rasmussen szerint "egyáltalán nem szükséges", és "nem áll Grönland érdekében."

A dán és grönlandi külügyminiszterek szerint az amerikai bekebelezés a szuverenitás elfogadhatatlan megsértését jelentené. Utóbbi, Vivian Motzfeldt kijelentette:

Grönlandnak és az Egyesült Államoknak erősítenie kell az együttműködést, és vissza kell térnie a kapcsolatok normalizálásához.

Elmondása szerint Grönland amerikai szövetséges, de

ez nem jelenti azt, hogy amerikai tulajdon akarunk lenni.

Rasmussen kifejtette, nem áll fenn olyan azonnali orosz vagy kínai nemzetbiztonsági fenyegetés az északi-sarkvidéki sziget térségében, amit Dánia nem tudna kordában tartani.

A Reuters azt írja, a közel kétórás találkozó előtt Trump a közösségi médiában érvelt amellett, hogy a NATO sokkal ütőképesebb és hatékonyabb lenne, amennyiben Grönland amerikai kézben lenne.

Ennél kevesebb elfogadhatatlan

- közölte, majd egy másik bejegyzésében Oroszországra és Kínára hivatkozva így fogalmazott:

NATO: mondd meg Dániának, hogy takarodjanak innen, MOST! Két kutyaszán nem lesz elég! Csak az USA képes erre!

Kapcsolódó cikkünk

Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Bejelentette a Trump által szorongatott ország szövetségese: katonákat küldenek Grönlandra

Kiszámolták: nem kevésbe fájna az adófizetőknek, hogy megvalósuljon Trump grandiózus álma

Trump idegeit borzolják az uniós képviselők az EU-USA paktum késleltetésével

Valójában teljesen más okból kellhet Trumpnak Grönland, mint eddig tudni lehetett

Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe

Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Grönland megszállásáról – Boríthatja Trump terveit a kiábrándító valóság?

Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility