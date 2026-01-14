"Egyértelmű Trump szándéka": tárgyaltak a harapófogóba szorított sziget sorsáról

A Fehér Házban tartott egyeztetésen Lars Løkke Rasmussen dán és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel ült egy asztalhoz.

Rasmussen a megbeszélés után közölte, hogy

az Egyesült Államok és Dánia munkacsoportot hoz létre

a Dániához tartozó autonóm szigettel kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében. A dán külügyminiszter ugyanakkor arról beszélt, hogy Washington nem mutatkozott meggyőzhetőnek.

Nem sikerült megváltoztatnunk az amerikai álláspontot

- nyilatkozta Rasmussen a washingtoni dán nagykövetség előtt. Hozzátette:

Egyértelmű, hogy az [amerikai] elnöknek az a szándéka, hogy elhódítsa Grönlandot.

Ez azonban Rasmussen szerint "egyáltalán nem szükséges", és "nem áll Grönland érdekében."

A dán és grönlandi külügyminiszterek szerint az amerikai bekebelezés a szuverenitás elfogadhatatlan megsértését jelentené. Utóbbi, Vivian Motzfeldt kijelentette:

Grönlandnak és az Egyesült Államoknak erősítenie kell az együttműködést, és vissza kell térnie a kapcsolatok normalizálásához.

Elmondása szerint Grönland amerikai szövetséges, de

ez nem jelenti azt, hogy amerikai tulajdon akarunk lenni.

Rasmussen kifejtette, nem áll fenn olyan azonnali orosz vagy kínai nemzetbiztonsági fenyegetés az északi-sarkvidéki sziget térségében, amit Dánia nem tudna kordában tartani.

A Reuters azt írja, a közel kétórás találkozó előtt Trump a közösségi médiában érvelt amellett, hogy a NATO sokkal ütőképesebb és hatékonyabb lenne, amennyiben Grönland amerikai kézben lenne.

Ennél kevesebb elfogadhatatlan

- közölte, majd egy másik bejegyzésében Oroszországra és Kínára hivatkozva így fogalmazott:

NATO: mondd meg Dániának, hogy takarodjanak innen, MOST! Két kutyaszán nem lesz elég! Csak az USA képes erre!

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew