Egyetlen lépéssel jelezte az európai nagyhatalom a hódító kedvében lévő Trumpnak: eddig és ne tovább!

A döntés, hogy ott konzulátust nyitunk, tavaly nyáron született, amikor Emmanuel Macron elnök ellátogatott oda
- emlékeztetett Jean-Noël Barrot az RTL kereskedelmi rádióban nyilatkozva. "Én magam augusztus végén utaztam oda, hogy előkészítsem ezt a konzultátust, amely február 6-án nyílik meg" - tette hozzá.
Ez egy politikai jelzés, amely azzal a szándékkal párosul, hogy növeljük jelenlétünket Grönlandon, beleértve a tudományos területet is
- hangsúlyozta a francia külügyminiszter, aki kijelentette:
"Grönland nem eladó".
Grönland nem akarja, hogy az Egyesült Államok birtokolja, kormányozza, megtagadja vagy beolvassza. Grönland Dánia, a NATO és az Európai Unió mellett döntött
- mondta Barrot.
"Ha másképp akarnák megszerezni Gröndlandot, mint megvásárlással, az nyilvánvalóan nagyon furcsának tűnne, mert egy NATO-tag számára, tekintve, hogy ez egy biztonsági szövetség, amely közel nyolcvan éve köti össze Észak-Amerikát Európával, nem lenne értelme megtámadni egy másik NATO-tagot, sőt, az Egyesült Államok érdekeivel is ellentétes lenne" - vélekedett.
Ennek a zsarolásnak természetesen véget kell vetni
- fogalmazott a francia diplomácia vezetője.
Jean-Noël Barrot megszólalásával egy időben érkezett meg a dán és a grönlandi diplomácia vezetője a Fehér Házba egy várhatóan feszült megbeszélésre, amelynek célja a Grönland körüli válság enyhítése. A mostani dán-amerikai-grönlandi találkozót a dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen kezdeményezte Marco Rubio amerikai külügyminiszternél, de J.D. Vance amerikai alelnök is jelen lesz rajta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
