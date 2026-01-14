  • Megjelenítés
Itt a fenntartható atomfegyverkezés, uniós pecséttel
Globál

Itt a fenntartható atomfegyverkezés, uniós pecséttel

Portfolio
2025 utolsó előtti napján az Európai Bizottság közleményt adott ki arról, hogy a védelmi befektetések mely típusai illeszkednek az Európai Unió fenntartható finanszírozási keretrendszerébe. Az EU-ban mostantól kifejezetten négy fegyverkategóriával foglalkozó vállalatok finanszírozása tiltott: ilyenek a gyalogsági aknák, a kazettás lőszerek, valamint a biológiai és a vegyi fegyverek. Az atomfegyvereket előállító cégek ezzel szemben átmennek a rostán - írja a Financial Times.

2025 előtti utolsó napján az Európai Bizottság közreadott egy tájékoztatást, amely részletezi, hogy a védelmi célú beruházások közül melyek sorolhatók be az Európai Unió fenntartható finanszírozási szabályrendszerébe. Az uniós szabályozás eddig is szinte mindent megengedett – mértékkel –, beleértve a védelmi vállalatok finanszírozását is. Néhány területen ugyanakkor egyértelmű tiltásokat alkalmaz, például a dohánytermesztésre vagy az emberi jogi visszaélésekben érintett szereplőkre. Emellett toleranciaszinteket határoz meg az ásványkitermelésre, de a konkrét befektetési döntésekhez szükséges pontos kritériumokat nagyrészt az alapkezelők, az ESG-minősítők és az indexépítők megítélésére bízza.

A védelmi szektorra vonatkozóan eddig az egyetlen szigorú kizárás azoknak a vállalatoknak a finanszírozására vonatkozott, amelyek "vitatott fegyverekkel kapcsolatos tevékenységekben" érintettek. A "vitatott" fogalma azonban meglehetősen homályos volt. Csupán annyit rögzített, hogy ezek olyan fegyverek, "amelyekre nemzetközi szerződések és egyezmények, ENSZ-alapelvek, illetve adott esetben nemzeti jogszabályok hivatkoznak".

Ez a bizonytalanság nem segítette az EU azon célját, hogy négy év alatt 800 milliárd eurót mozgósítson védelmi befektetésekre. Emiatt a Bizottság jóváhagyta, hogy a szabályozásban a "vitatott" kifejezést "tiltott" váltsa fel. Az EU-ban kifejezetten csak négy fegyverkategória tiltott: a gyalogsági aknák, a kazettás lőszerek, valamint a biológiai és a vegyi fegyverek.

Az atomfegyvereket előállító cégek ezzel szemben átmennek a rostán.

Ennek oka, hogy bár az összes tagállam ellenzi az atomfegyverek elterjedését, az atomfegyverek betiltásáról szóló nemzetközi szerződést mindeddig csak Ausztria, Írország és Málta írta alá.

A szóhasználat megváltoztatása azt eredményezi, hogy

az ESG-címke olyan vállalatokra is alkalmazhatóvá válik, amelyek szegényített (depleted) uránnal vagy fehér foszforral foglalkoznak.

A szegényített uránt sokan vitatottnak tekintik, mivel főként amerikai védelmi vállalkozók használják páncéltörő lőszerekhez. A fehér foszfor erősen mérgező, de jelenleg nem minősül vegyi fegyvernek a vonatkozó egyezmények szerint.

