Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Az európai parlamenti találkozó nagyjából azzal egy időben zajlott, hogy Grönland és Dánia külügyminiszterei Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel egyeztettek.
Donald Trump több ízben azzal fenyegetett, hogy meg akarja szerezni a Dán Királysághoz tartozó északi-sarkvidéki autonóm szigetet.
Kallas azután tette a tréfálkozó megjegyzést, hogy az EP-képviselők boldog új évet kívántak egymásnak, majd hozzátették,
a nemzetközi események fényében ez az újév valójában nem tűnik különösebben vidámnak.
Kallas szóvivője nem reagált a Poltiico megkeresésére.
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.