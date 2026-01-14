Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Az európai parlamenti találkozó nagyjából azzal egy időben zajlott, hogy Grönland és Dánia külügyminiszterei Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel egyeztettek.

Donald Trump több ízben azzal fenyegetett, hogy meg akarja szerezni a Dán Királysághoz tartozó északi-sarkvidéki autonóm szigetet.

Kallas azután tette a tréfálkozó megjegyzést, hogy az EP-képviselők boldog új évet kívántak egymásnak, majd hozzátették,

a nemzetközi események fényében ez az újév valójában nem tűnik különösebben vidámnak.

Kallas szóvivője nem reagált a Poltiico megkeresésére.

