Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?
Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Portfolio
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy szerdai zárt ajtós megbeszélésen állítólag úgy fogalmazott: bár szinte egyáltalán nem iszik, a világ jelenlegi helyzete láttán talán "itt az ideje", hogy mégis elkezdjen. A Politico két forrása szerint Kallas ezt az Európai Parlament frakcióvezetőinek mondta.

Az európai parlamenti találkozó nagyjából azzal egy időben zajlott, hogy Grönland és Dánia külügyminiszterei Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel egyeztettek.

Donald Trump több ízben azzal fenyegetett, hogy meg akarja szerezni a Dán Királysághoz tartozó északi-sarkvidéki autonóm szigetet.

Kallas azután tette a tréfálkozó megjegyzést, hogy az EP-képviselők boldog új évet kívántak egymásnak, majd hozzátették,

a nemzetközi események fényében ez az újév valójában nem tűnik különösebben vidámnak.

Kallas szóvivője nem reagált a Poltiico megkeresésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

