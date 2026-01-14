Repkednek a súlyos vádak Kijevben: keményen visszavágott a korrupcióval vádolt vezető politikus

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közlése szerint Timosenko arról egyeztetett volna más képviselőkkel, hogy

a szavazataikért cserébe rendszeres fizetségben részesülhetnek.

Timosenko azután javasolta ezt a Nép Szolgája párt több tagjának, hogy decemberben vádat emeltek Volodimir Zelenszkij tömörülésének bizonyos törvényhozói ellen. A hivatal szerint nem egyszeri megállapodásról volt szó, hanem egy hosszú távú, előleg alapján zajló együttműködésről. A képviselők részletes utasításokat kaptak volna arról, hogyan szavazzanak, illetve bizonyos esetekben arról is, hogy tartózkodjanak vagy ne vegyenek részt a voksoláson.

A NABU nyilvánosságra hozott egy üzenetet, amelyet állítólag Timosenko küldött egy képviselőnek. Ebben arra utasította, hogy szavazza meg Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, Denisz Smihal védelmi miniszter és Mihajlo Fedorov digitalizációs miniszter leváltását. Egy közzétett hangfelvételen Timosenko állítólag havonta "tízet" – feltehetően tízezer dollárt – ajánlott előlegként minden képviselőnek két parlamenti ülésszakra.

A SZAP és a NABU tegnap házkutatást tartott a Batkivscsina párt irodáiban. Timosenko másnap a közösségi oldalán megerősítette a házkutatást. Az MTI tudósítása szerint

Timosenko a parlamentben felszólalva a vádakat "teljes mértékben megalapozatlannak" nevezte,

és kijelentette, hogy azokra "semmiféle bizonyíték nincs". A képviselőnő elmondása szerint kedd este több mint harmincfős, felfegyverzett rendfenntartó csoport lépett be a pártirodába bírósági határozat és a szükséges dokumentumok bemutatása nélkül. Állítása szerint megtagadták tőle, hogy ügyvédet hívjon.

A politikus arról is beszélt, hogy a nyomozók hozzáfértek a magántelefonjához, valamint lefoglalták a frakció munkadokumentumait, köztük a parlamenti szavazások elemzéseit, amit a képviselői tevékenységbe való beavatkozásnak nevezett. Szavai szerint a rendfenntartók széfet kerestek az irodában, és lefoglalták a személyes megtakarításait is, amelyek – mint mondta – szerepelnek a vagyonnyilatkozatban.

Timosenko a rendfenntartók lépéseit összefüggésbe hozta azzal, hogy frakciója korábban bírálta a NABU és a SZAP munkáját, valamint saját nyilvános álláspontjával egyes törvényhozási kezdeményezések kapcsán.

Ez nem korrupcióellenes munka

- jelentette ki, hozzátéve, hogy a történteket olyan szintű "jogfosztásnak" tartja, mint amilyen Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején volt jellemző.

Korábbi posztjában Timosenko úgy fogalmazott:

úgy tűnik, a választás sokkal szorosabb, mint amilyennek tűntek, és valaki úgy döntött, hogy elkezdi kiiktatni a versenytársakat.

Timosenko 2005-ben, majd 2007 és 2010 között töltötte be Ukrajna miniszterelnöki posztját. Pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik az ukrán parlamentben. A veterán politikus a 2004-es narancsos forradalom egyik vezetője volt, majd 2010-ben elveszítette az elnökválasztást a Kreml-barát Janukoviccsal szemben. Janukovics 2011 és 2014 között politikai indíttatású vádak alapján börtönbe záratta. A 2014-es és 2019-es elnökválasztáson is elindult, de mindkétszer alulmaradt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sztepan Franko