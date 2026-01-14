Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést

Egy izraeli forrás szerint Donald Trump amerikai elnök már eldöntötte, hogy beavatkozik Iránban, ennek pontosítása jelenleg is tart. Ennél konkrétabb fenyegetést jelez elő, hogy a Katarban található al-Udeid amerikai légibázison tartózkodó személyzet egyes tagjainak jelezték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot. A lapnak megszólaló egyik diplomata ugyanakkor mindezt inkább „váltásnak” mintsem „evakuálásnak” írta le.

Legutóbb 2025 júniusában a 12 napos Izrael-Irán háború egyik zárását jelentette, amikor Teherán az bázist támadta. Annak előzménye közvetlenül az amerikai bombázás volt a síita rezsim nukleáris célpontjaira B2-es lopakodó bombázókkal. Akkor f

igyelmeztették a személyzetet, hogy hagyják el a területet, többségüket egy közeli bevásárlóközpontba és egy futball-stadionba helyezték át.

Ezt követően valóban megérkezett Irán támadása ballisztikus rakétákkal, csekély károkat okozva a támaszponton.

Teherán az elmúlt napokban megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy meg fogja támadni a térségi katonai bázisait, amennyiben csapásokat mérnek rájuk. Bár Trump fenyegette a rezsimet ezzel, egyelőre nem látható, hogy az amerikai csapatok elkezdnének gyülekezni a síita hatalom körül.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images