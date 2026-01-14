  • Megjelenítés
Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést
Globál

Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést

Portfolio
A Reuters ír azokról a jelekről, amelyek szerint napokon belül súlyos katonai csapások jöhetnek a Közel-Keleten.

Egy izraeli forrás szerint Donald Trump amerikai elnök már eldöntötte, hogy beavatkozik Iránban, ennek pontosítása jelenleg is tart. Ennél konkrétabb fenyegetést jelez elő, hogy a Katarban található al-Udeid amerikai légibázison tartózkodó személyzet egyes tagjainak jelezték, hogy szerda estig hagyják el a támaszpontot. A lapnak megszólaló egyik diplomata ugyanakkor mindezt inkább „váltásnak” mintsem „evakuálásnak” írta le.

Legutóbb 2025 júniusában a 12 napos Izrael-Irán háború egyik zárását jelentette, amikor Teherán az bázist támadta. Annak előzménye közvetlenül az amerikai bombázás volt a síita rezsim nukleáris célpontjaira B2-es lopakodó bombázókkal. Akkor f

igyelmeztették a személyzetet, hogy hagyják el a területet, többségüket egy közeli bevásárlóközpontba és egy futball-stadionba helyezték át.

Ezt követően valóban megérkezett Irán támadása ballisztikus rakétákkal, csekély károkat okozva a támaszponton.

Még több Globál

Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe

Kína bejelentette: sikerült az, ami eddig lehetetlennek tűnt az energiatermelésben

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Teherán az elmúlt napokban megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy meg fogja támadni a térségi katonai bázisait, amennyiben csapásokat mérnek rájuk. Bár Trump fenyegette a rezsimet ezzel, egyelőre nem látható, hogy az amerikai csapatok elkezdnének gyülekezni a síita hatalom körül.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos válság a Közel-Keleten: megremegett a rezsim, az egész térség lángba borulhat

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Ukrán főparancsnok: egyetlen árulkodó jele van, hogy az orosz stratégia nem működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility