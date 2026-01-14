Zelenszkij váratlan húzása új korszakot nyithat a fronton, a lehetetlent is megpróbálják

Az ukrán parlament szerdán a 34 éves Mihajlo Fedorovot nevezte ki védelmi miniszternek, azzal a céllal, hogy technológiai innovációval erősítse meg a hadsereget a közel négy éve tartó háború újabb nehéz szakaszában. Feladata lesz gyors döntéseket hozni az ország légterének védelme, a frontvonal ellátásának megerősítése és az orosz előrenyomulást megállító technológiai megoldások bevezetése érdekében.

A kimerült ukrán hadsereg létszámban és tűzerőben is hátrányban van az orosz haderővel szemben a 2022 februárjában kezdődött invázió óta. Az orosz erők folyamatosan nyomulnak előre a keleti Donyecki területen, és megpróbálnak áttörni a déli és északkeleti védelmi vonalakon.

Mivel a háborút lezáró diplomáciai erőfeszítések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt, Kijevnek meg kell erősítenie mintegy egymillió főt számláló fegyveres erőit. Zelenszkij szerint a mozgósítási rendszert is átfogóan át kell alakítani. A parlament immár tizennyolcadik alkalommal hosszabbította meg a hadiállapotot és az általános mozgósítást, ezúttal májusig.

Fedorov korábban első miniszterelnök-helyettesként és digitális átalakulásért felelős miniszterként kulcsszerepet játszott Ukrajna csúcstechnológiai válaszának kialakításában.

Ma lehetetlen új technológiákkal harcolni régi szervezeti struktúrával

– mondta a képviselőknek a szavazás előtt, átfogó változtatásokat ígérve.

Az új védelmi miniszter volt a "drónvonal" koncepciójának megalkotója is – ez egy olyan védelmi drónhálózat, amely maximális veszteséget igyekszik okozni az orosz csapatoknak. Emellett javította a frontvonalbeli egységek kapcsolattartását is Starlink-terminálok tömeges telepítésével.

A védelmi erőfeszítések mellett Ukrajnának az energiaszektort is stabilizálnia kell. A parlament Denisz Smihal volt miniszterelnököt nevezte ki új energiaügyi miniszternek. Az ország egyik legtapasztaltabb kormánytisztviselőjére kettős kihívás vár: a súlyos orosz támadások ellenére biztosítania kell az áramellátást, miközben meg kell tisztítania az ágazatot a korrupciótól.

Elődjét novemberben menesztették, miután a korrupcióellenes hatóságok egy 100 millió dolláros sikkasztási ügyet tártak fel az állami atomenergia-vállalatnál. Mindkét új miniszter kinevezésére az energiaszektorban kirobbant korrupciós botrány után került sor, amely a háború kezdete óta Ukrajna legnagyobb politikai válságát okozta, és széles körű felháborodást váltott ki Zelenszkij kormányával szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images