Döntött az európai hatalom: megkönnyítik a katonai mozgósítást, ha háborúra kell készülni

Portfolio
A brit kormány új mobilizációs szabályokat javasolt, hogy egy esetleges háborús felkészülés esetén könnyebben mozgósíthasson több tízezer volt hivatásos katonát - számol be a BBC.

Az új rendelkezések értelmében a brit tartalékosok egy évtizeddel tovább maradnak behívhatók, és enyhülnek a mozgósításukhoz szükséges feltételek. A módosítás a londoni parlament elé benyújtandó, fegyveres erőkről szóló törvényjavaslat részét képezi.

A brit stratégiai tartalékosság 55 éves korhatára 65 évre emelkedik. A mobilizáció általános feltételrendszere úgy változik, hogy az nemcsak "nemzeti veszély, súlyos válsághelyzet vagy az Egyesült Királyság elleni támadás" esetén rendelhető el, hanem a jövőben "háborúszerű előkészületekre" is kiterjed. Azok esetén, akik az elmúlt években szereltek le, már eddig is ez a küszöb volt mérvadó.

Az intézkedések csak a fegyveres erők stratégiai tartalékát érintik. Ebbe azok tartoznak, akik korábban hivatásos szolgálatot teljesítettek, szemben az önkéntes tartalékosokkal.

A downing street a jogszabályt az Egyesült Királyság háborús felkészültségéről szóló társadalmi és politikai párbeszéd kulcselemének tekinti.

A munkáspárti kormány becslése szerint mintegy 95 ezer fő tartozik a stratégiai tartalékos állományba. A változtatások a törvényhozás jóváhagyása esetén várhatóan jövőre lépnek hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

