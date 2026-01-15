Egymásnak estek az ukrán alakulatok: teherautóra pakolták és elvitték a katonákat

Az incidens január 5-én történt: a 225-ös rohamezred katonái kivonultak a 108-as területvédelmi alakulat állásaihoz Zaporizzsja megyében, majd
teherautóra pakolták és elvitték a katonákat.
Azt mondták: további „kiképzésnek” vetik majd alá a területvédelmiseket, magasabb rendfokozatú ukrán katonai vezetők pedig arról nyilatkoztak, hogy nem fogják támadófeladatok végrehajtására utasítani a 108-asokat.
Négy nappal a teherautós incidens után
lefilmezték a „tréningre küldött” 108-asokat, ahogy orosz állásokat rohamoznak meg Priluki térségében,
Huljajpole mellett, a 142-es gépesített dandár támogatásával.
A lap kitér arra is, hogy a 108-asok vezetői nyíltan ellenezték a katonák átcsoportosítását, a 225-ösök parancsnokai ugyanakkor azt állítják, hogy senkit nem kényszerítettek semmire és nem igaz, hogy bárkit elraboltak volna.
Az ukrán rohamdandárok feladata, hogy nehézfegyverek támogatása mellett magas kockázatú támadóműveleteket hajtsanak végre orosz állások ellen – az itt szolgálatot teljesítő katonák jól képzettek és jól felszereltek. A területvédelmi tartalékosok viszont lényegében az utolsó védvonal az oroszok ellen: sokszor alacsonyabb képzettségű, rosszabb fizikai állapotú katonák alkotják ezeket az alakulatokat, akik kifejezetten egy adott térség védelmére specializált feladatokat látnak el.
Az Euromaidan Press összegzésében megállapítja: a mostani eset jól rávilágít arra, hogy
az ukrán haderőben egyre súlyosabb a katonák létszámhiánya – az 1100 kilométeres frontszakaszon nagyon nehéz tartani a lépést az orosz erők utánpótlásának ütemével.
A probléma erőszakos eszközökkel való megoldása pedig csak további dezertálásokhoz fog vezetni, rosszabb esetben akár egymás ellen is fordíthatja az ukrán haderő különféle alakulatait.
Ahogy Oroszország széles körű háborúja immáron az ötödik évébe fordul, Ukrajnának egyszerűen túl kevés a katonája. Hacsak Kijev nem tud még több gyalogost mozgósítani és toborozni, az erőik szinte biztosan tovább vesztik majd a területet – és közben egymást hibáztatják majd érte”
– ez olvasható a cikk végén.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén
Likviditási trendek a világban.
Válaszolt Moszkva az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb kérdésére
Ez lehet a kulcs a megoldáshoz.
Kiderült a dátum: ekkor indulhat a roham a 2,5 milliós lakossági akkutámogatásért
Aki lemarad, akár éveket is várhat a következő lehetőségre.
Döntött az európai hatalom: megkönnyítik a katonai mozgósítást, ha háborúra kell készülni
De a parlamentnek is rá kell még bólintania.
A nemzetközi karbonpiac 5 megatrendje 2026-ra
2030-ra megváltozhatnak az önkéntes karbonpiacok?
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Elrettentő erővel bír.
Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban
A Nobel-díjas közgazdász nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?