Egymásnak estek az ukrán alakulatok: teherautóra pakolták és elvitték a katonákat

Az incidens január 5-én történt: a 225-ös rohamezred katonái kivonultak a 108-as területvédelmi alakulat állásaihoz Zaporizzsja megyében, majd

teherautóra pakolták és elvitték a katonákat.

Azt mondták: további „kiképzésnek” vetik majd alá a területvédelmiseket, magasabb rendfokozatú ukrán katonai vezetők pedig arról nyilatkoztak, hogy nem fogják támadófeladatok végrehajtására utasítani a 108-asokat.

Négy nappal a teherautós incidens után

lefilmezték a „tréningre küldött” 108-asokat, ahogy orosz állásokat rohamoznak meg Priluki térségében,

Huljajpole mellett, a 142-es gépesített dandár támogatásával.

A lap kitér arra is, hogy a 108-asok vezetői nyíltan ellenezték a katonák átcsoportosítását, a 225-ösök parancsnokai ugyanakkor azt állítják, hogy senkit nem kényszerítettek semmire és nem igaz, hogy bárkit elraboltak volna.

Az ukrán rohamdandárok feladata, hogy nehézfegyverek támogatása mellett magas kockázatú támadóműveleteket hajtsanak végre orosz állások ellen – az itt szolgálatot teljesítő katonák jól képzettek és jól felszereltek. A területvédelmi tartalékosok viszont lényegében az utolsó védvonal az oroszok ellen: sokszor alacsonyabb képzettségű, rosszabb fizikai állapotú katonák alkotják ezeket az alakulatokat, akik kifejezetten egy adott térség védelmére specializált feladatokat látnak el.

Az Euromaidan Press összegzésében megállapítja: a mostani eset jól rávilágít arra, hogy

az ukrán haderőben egyre súlyosabb a katonák létszámhiánya – az 1100 kilométeres frontszakaszon nagyon nehéz tartani a lépést az orosz erők utánpótlásának ütemével.

A probléma erőszakos eszközökkel való megoldása pedig csak további dezertálásokhoz fog vezetni, rosszabb esetben akár egymás ellen is fordíthatja az ukrán haderő különféle alakulatait.

Ahogy Oroszország széles körű háborúja immáron az ötödik évébe fordul, Ukrajnának egyszerűen túl kevés a katonája. Hacsak Kijev nem tud még több gyalogost mozgósítani és toborozni, az erőik szinte biztosan tovább vesztik majd a területet – és közben egymást hibáztatják majd érte”

– ez olvasható a cikk végén.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images