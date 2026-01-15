  • Megjelenítés
FONTOS Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket
Egymásnak estek az ukrán alakulatok: teherautóra pakolták és elvitték a katonákat
Globál

Egymásnak estek az ukrán alakulatok: teherautóra pakolták és elvitték a katonákat

Portfolio
Súlyos ügyről számol be az Euromaidan Press nevű ukrán portál: egy rohamdandár katonái egyszerűen elrabolták egy területvédelmi alakulat tagjait és az orosz állások ellen küldték őket. A lap hangsúlyozza: az ügy világosan rámutat arra, hogy az ukrán haderőben egyre mélyebb krízis kezd kibontakozni a katonák hiánya miatt.

Az incidens január 5-én történt: a 225-ös rohamezred katonái kivonultak a 108-as területvédelmi alakulat állásaihoz Zaporizzsja megyében, majd

teherautóra pakolták és elvitték a katonákat.

Azt mondták: további „kiképzésnek” vetik majd alá a területvédelmiseket, magasabb rendfokozatú ukrán katonai vezetők pedig arról nyilatkoztak, hogy nem fogják támadófeladatok végrehajtására utasítani a 108-asokat.

Négy nappal a teherautós incidens után

Még több Globál

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került

Tudományos áttörés: magyar kutatók térképezték fel elsőként az agyunk titkos mechanizmusát

lefilmezték a „tréningre küldött” 108-asokat, ahogy orosz állásokat rohamoznak meg Priluki térségében,

Huljajpole mellett, a 142-es gépesített dandár támogatásával.

A lap kitér arra is, hogy a 108-asok vezetői nyíltan ellenezték a katonák átcsoportosítását, a 225-ösök parancsnokai ugyanakkor azt állítják, hogy senkit nem kényszerítettek semmire és nem igaz, hogy bárkit elraboltak volna.

Az ukrán rohamdandárok feladata, hogy nehézfegyverek támogatása mellett magas kockázatú támadóműveleteket hajtsanak végre orosz állások ellen – az itt szolgálatot teljesítő katonák jól képzettek és jól felszereltek. A területvédelmi tartalékosok viszont lényegében az utolsó védvonal az oroszok ellen: sokszor alacsonyabb képzettségű, rosszabb fizikai állapotú katonák alkotják ezeket az alakulatokat, akik kifejezetten egy adott térség védelmére specializált feladatokat látnak el.

Az Euromaidan Press összegzésében megállapítja: a mostani eset jól rávilágít arra, hogy

az ukrán haderőben egyre súlyosabb a katonák létszámhiánya – az 1100 kilométeres frontszakaszon nagyon nehéz tartani a lépést az orosz erők utánpótlásának ütemével.

A probléma erőszakos eszközökkel való megoldása pedig csak további dezertálásokhoz fog vezetni, rosszabb esetben akár egymás ellen is fordíthatja az ukrán haderő különféle alakulatait.

Ahogy Oroszország széles körű háborúja immáron az ötödik évébe fordul, Ukrajnának egyszerűen túl kevés a katonája. Hacsak Kijev nem tud még több gyalogost mozgósítani és toborozni, az erőik szinte biztosan tovább vesztik majd a területet – és közben egymást hibáztatják majd érte”

– ez olvasható a cikk végén.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility