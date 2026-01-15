Előkerültek a részletek az ukrán F-16-osok bevetéséről: ezernél több légi célpontot semmisítettek meg a pilóták

A kiképzés során a pilótáknak nemcsak az új technikát kellett megtanulniuk, hanem a nyugati repülési szabályrendszert is, beleértve a polgári légtér használatának előírásait. A folyamatot tovább nehezítette, hogy az oktatók nem beszéltek ukránul, így a kommunikáció speciális repülési angolra szorítkozott, amelynek elsajátítása önmagában is komoly kihívást jelentett.

Az első ukrán pilótacsoport külföldi kiképzése 2024 augusztusában zárult le, egy hónappal azelőtt, hogy bejelentették az F–16-osok érkezését.

Az egyik pilóta beszámolója szerint a tanult taktikák önmagukban nem bizonyultak elegendőnek az ukrajnai háború körülményei között, mivel az oktatás főként az oktatók korábbi tapasztalatain alapult. Új eljárásokat kellett kidolgozniuk a manőverező robotrepülőgépek és a drónok megsemmisítésére, valamint a frontvonal közeli harci bevetésekhez.

Az ukrán légierő F–16-osai eddig több mint ezer légi célpontot semmisítettek meg, köztük számos kamikazedrónt és manőverező robotrepülőgépet, és több mint 1600 csapást mértek földi célpontokra. A gépek rejtett tárolása és folyamatos áttelepítése különös leleményességet igényel, hogy elkerüljék az orosz csapásokat. A pilóták arra kérik a nyugati partnereket, hogy ne lassítsák a katonai támogatás ütemét. Kijev az első F–16-os vadászgépeket Hollandiától kapta 2024 októberében.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images