Elsüllyedt egy titokzatos teherhajó a Kaszpi-tengeren: gyanús útvonalon haladt
Portfolio
A türkmén külügyminisztérium beszámolója szerint elsüllyedt egy iráni hajó a Kaszpi-tengeren – írja a Militarnyi.

A közép-ázsiai ország tájékoztatása szerint egy iráni lobogó alatt hajózó RONA teherhajó adott le vészjelzést. A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek és megkezdték a mentési műveletet, de a jármű elsüllyedését nem tudták megakadályozni. A türkmén külügy közleménye szerint mind a 14 fedélzeten tartózkodó személyt kimenekítették, iráni és indiai állampolgárok voltak a hajón.

A jármű korábban rendszeresen közlekedett az iráni és orosz kikötők között, a lap megjegyezte, hogy

azon az útvonalon haladt, amelyen a két ország közötti fegyverszállítmányok is szoktak korábban.

öbb lap is felderítette már, hogy jellemzően Mahacskala, Asztrahán a célja azoknak a hajóknak, amelyek lőszereket és más katonai eszközöket szállítanak Oroszország számára.

A RONA-t 1983-ban építették, összesen 114 méter hosszú és 13 méter széles hajóról van szó. Teljes vízkiszorítása 2453 tonna volt korábban.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

