Elszabadult a pokol Amerikában: Trump már a hadsereg bevetésével fenyegetőzik

Trump a Truth Socialon azt írta:

Ha Minnesota korrupt politikusai nem tartják be a törvényt, és nem állítják meg a hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik az ICE hazafias munkatársait támadják, miközben ők csak a munkájukat végzik, életbe léptetem a Felkelési törvényt. Ezt már sok elnök alkalmazta előttem, és én is gyorsan véget vetek az egykor nagy államban zajló tragédiának.

Minneapolisban több mint egy hete tüntetések zajlanak, mivel január elején a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik tisztje lelőtt egy fiatal nőt, miközben megpróbált elhajtani autójával. Tegnap újabb, hasonló incidens történt: egy szövetségi tiszt lábon lőtt egy férfit egy igazoltatási kísérlet során.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter csütörtökön közölte, hogy megbeszélte az elnökkel a Felkelési törvény alkalmazásának lehetőségét.

Alkotmányos felhatalmazása van ennek a jogszabálynak a használatára"

– mondta Noem újságíróknak a Fehér Házban.

Mike Johnson, a képviselőház elnöke Trump megjegyzéseire reagálva kijelentette:

Minnesotában elszabadult a pokol. A helyi és állami vezetők mintha erőszakra buzdítanának, és az elnök emiatt az elnök dühös, ahogy mi is."

Trump már tavaly többször felvetette a Felkelési törvény bevetését, a "biztonságos városok" megteremtésének szükségességére hivatkozva. Első hivatali ideje alatt, a George Floyd rendőrségi őrizetben történt meggyilkolása utáni minneapolisi tüntetések idején is fontolgatta a jogszabály alkalmazását, de végül elvetette – mondta egy magas rangú kormányzati tisztviselő októberben az NBC Newsnak.

A hadsereg belföldi rendfenntartásra történő bevetéséhez általában kongresszusi jóváhagyás szükséges.

A Felkelési törvény azonban lehetővé tenné az elnök számára, hogy a törvényhozás felhatalmazása nélkül használja a hadsereget rendfenntartási célokra, illetve hogy közvetlen irányítása alá vonja a nemzeti gárdát.

A jogszabályt ritkán alkalmazzák: legutóbb idősebb George H. W. Bush élt vele 1992-ben, a Los Angeles-i zavargások idején.

Jacob Frey, Minneapolis demokrata polgármestere szóvivőjén keresztül csütörtökön kiadott közleményében azt írta:

Minnesotának arra van szüksége, hogy az ICE távozzon, nem pedig arra, hogy a már itt tartózkodó háromezer szövetségi ügynökön felül további csapatokat küldjenek. A polgármester számára az a legfontosabb, hogy a helyi rendvédelem a közbiztonsággal foglalkozhasson, és ne vonja el a figyelmüket a szövetségi túlkapás."

