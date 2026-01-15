Elszabadult a pokol Amerikában: Trump már a hadsereg bevetésével fenyegetőzik

Trump a Truth Socialon azt írta:
Ha Minnesota korrupt politikusai nem tartják be a törvényt, és nem állítják meg a hivatásos agitátorokat és lázadókat, akik az ICE hazafias munkatársait támadják, miközben ők csak a munkájukat végzik, életbe léptetem a Felkelési törvényt. Ezt már sok elnök alkalmazta előttem, és én is gyorsan véget vetek az egykor nagy államban zajló tragédiának.
Minneapolisban több mint egy hete tüntetések zajlanak, mivel január elején a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik tisztje lelőtt egy fiatal nőt, miközben megpróbált elhajtani autójával. Tegnap újabb, hasonló incidens történt: egy szövetségi tiszt lábon lőtt egy férfit egy igazoltatási kísérlet során.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter csütörtökön közölte, hogy megbeszélte az elnökkel a Felkelési törvény alkalmazásának lehetőségét.
Alkotmányos felhatalmazása van ennek a jogszabálynak a használatára"
– mondta Noem újságíróknak a Fehér Házban.
Mike Johnson, a képviselőház elnöke Trump megjegyzéseire reagálva kijelentette:
Minnesotában elszabadult a pokol. A helyi és állami vezetők mintha erőszakra buzdítanának, és az elnök emiatt az elnök dühös, ahogy mi is."
Trump már tavaly többször felvetette a Felkelési törvény bevetését, a "biztonságos városok" megteremtésének szükségességére hivatkozva. Első hivatali ideje alatt, a George Floyd rendőrségi őrizetben történt meggyilkolása utáni minneapolisi tüntetések idején is fontolgatta a jogszabály alkalmazását, de végül elvetette – mondta egy magas rangú kormányzati tisztviselő októberben az NBC Newsnak.
A hadsereg belföldi rendfenntartásra történő bevetéséhez általában kongresszusi jóváhagyás szükséges.
A Felkelési törvény azonban lehetővé tenné az elnök számára, hogy a törvényhozás felhatalmazása nélkül használja a hadsereget rendfenntartási célokra, illetve hogy közvetlen irányítása alá vonja a nemzeti gárdát.
A jogszabályt ritkán alkalmazzák: legutóbb idősebb George H. W. Bush élt vele 1992-ben, a Los Angeles-i zavargások idején.
Jacob Frey, Minneapolis demokrata polgármestere szóvivőjén keresztül csütörtökön kiadott közleményében azt írta:
Minnesotának arra van szüksége, hogy az ICE távozzon, nem pedig arra, hogy a már itt tartózkodó háromezer szövetségi ügynökön felül további csapatokat küldjenek. A polgármester számára az a legfontosabb, hogy a helyi rendvédelem a közbiztonsággal foglalkozhasson, és ne vonja el a figyelmüket a szövetségi túlkapás."
Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images
