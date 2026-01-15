Hatalmas botrány Európa egyik vezető hatalmában: titokban árulásra készült az ellenzék üdvöskéje?

Badenoch közleménye szerint
Jenrick úgy tervezett átlépni egy másik pártba, hogy az a lehető legnagyobb kárt okozza árnyékkormánynak és a tory pártnak.
Egy Badenoch-hoz közel álló képviselő a BBC-nek azt mondta: "megdönthetetlen bizonyítékaik" vannak, köztük Jenrick előre megírt lemondóbeszéde és egy ehhez kapcsolódó médiaterv.
A brit közvéleménynek elege van a politikai pszichodrámákból, és nekem is. Túl sokat láttak belőle az előző kormány idején, és túl sokat látnak belőle a jelenlegi kormány idején is
- hangsúlyozta Badenoch.
A tory vezető nem nevezte meg, hogy a közösségi médiás videóiról ismert volt igazságügyi árnyékminiszter melyik párthoz csatlakozott volna, de
a politikust régóta Nigel Farage – felívelőben lévő – Reform UK pártjával hozzák összefüggésbe.
Farage megerősítette, hogy az elmúlt hetekben több magas rangú konzervatív politikussal is tárgyalt – köztük Jenrickkel. Mint mondta, a politikust tervei szerint még ma felhívja.
A Reform UK szakpolitikai vezetője, Zia Yusuf gúnyosan reagált az eseményekre az X-en. Szerinte Badenoch "brutális tisztogatásba" kezdett azok ellen, akik a májusban esedékes walesi és skóciai törvényhozási, illetve angliai önkormányzati választások eredménye után potenciális kihívói lehetnek.
Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök kijelentette, a konzervatív politikusok Reformhoz való tömeges átállása azt mutatja, hogy
a Tory párt egy süllyedő hajó.
(A legutóbbi közvélemény-kutatások átlaga alapján a konzervatívok 18, a Munkáspárt 17%-on állnak. A Reform UK-t 28%-ra mérik, a zöldeket 14, a libdemeket pedig 13%-ra.)
Jenrick Theresa May óta szinte minden konzervatív kabinetben kapott pozíciót, többek között lakásügyi miniszterként és bevándorlási államtitkárként.
A 2024-es pártvezető-választáson Badenoch egyik fő kihívója volt, de alulmaradt:
43,5 százalékot szerzett, míg riválisa 56,5 százalékkal győzött. Miközben Badenoch vezetését többen kétségbe vonták az elmúlt esztendőben, Jenricket az egyik elsőszámú trónkövetelőként tartották számon a Konzervatív Párton belül.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén
Likviditási trendek a világban.
Válaszolt Moszkva az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb kérdésére
Ez lehet a kulcs a megoldáshoz.
Kiderült a dátum: ekkor indulhat a roham a 2,5 milliós lakossági akkutámogatásért
Aki lemarad, akár éveket is várhat a következő lehetőségre.
Döntött az európai hatalom: megkönnyítik a katonai mozgósítást, ha háborúra kell készülni
De a parlamentnek is rá kell még bólintania.
A nemzetközi karbonpiac 5 megatrendje 2026-ra
2030-ra megváltozhatnak az önkéntes karbonpiacok?
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Elrettentő erővel bír.
Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban
A Nobel-díjas közgazdász nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?