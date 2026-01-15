Hatalmas botrány Európa egyik vezető hatalmában: titokban árulásra készült az ellenzék üdvöskéje?

Badenoch közleménye szerint

Jenrick úgy tervezett átlépni egy másik pártba, hogy az a lehető legnagyobb kárt okozza árnyékkormánynak és a tory pártnak.

Egy Badenoch-hoz közel álló képviselő a BBC-nek azt mondta: "megdönthetetlen bizonyítékaik" vannak, köztük Jenrick előre megírt lemondóbeszéde és egy ehhez kapcsolódó médiaterv.

A brit közvéleménynek elege van a politikai pszichodrámákból, és nekem is. Túl sokat láttak belőle az előző kormány idején, és túl sokat látnak belőle a jelenlegi kormány idején is

- hangsúlyozta Badenoch.

A tory vezető nem nevezte meg, hogy a közösségi médiás videóiról ismert volt igazságügyi árnyékminiszter melyik párthoz csatlakozott volna, de

a politikust régóta Nigel Farage – felívelőben lévő – Reform UK pártjával hozzák összefüggésbe.

Farage megerősítette, hogy az elmúlt hetekben több magas rangú konzervatív politikussal is tárgyalt – köztük Jenrickkel. Mint mondta, a politikust tervei szerint még ma felhívja.

A Reform UK szakpolitikai vezetője, Zia Yusuf gúnyosan reagált az eseményekre az X-en. Szerinte Badenoch "brutális tisztogatásba" kezdett azok ellen, akik a májusban esedékes walesi és skóciai törvényhozási, illetve angliai önkormányzati választások eredménye után potenciális kihívói lehetnek.

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök kijelentette, a konzervatív politikusok Reformhoz való tömeges átállása azt mutatja, hogy

a Tory párt egy süllyedő hajó.

(A legutóbbi közvélemény-kutatások átlaga alapján a konzervatívok 18, a Munkáspárt 17%-on állnak. A Reform UK-t 28%-ra mérik, a zöldeket 14, a libdemeket pedig 13%-ra.)

Jenrick Theresa May óta szinte minden konzervatív kabinetben kapott pozíciót, többek között lakásügyi miniszterként és bevándorlási államtitkárként.

A 2024-es pártvezető-választáson Badenoch egyik fő kihívója volt, de alulmaradt:

43,5 százalékot szerzett, míg riválisa 56,5 százalékkal győzött. Miközben Badenoch vezetését többen kétségbe vonták az elmúlt esztendőben, Jenricket az egyik elsőszámú trónkövetelőként tartották számon a Konzervatív Párton belül.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan