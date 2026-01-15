Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került

Peszkov egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az új, a stratégiai támadófegyverek korlátozásáról szóló egyezmény kidolgozásakor a Nyugat teljes nukleáris potenciálját figyelembe kell venni, beleértve Nagy-Britannia és Franciaország arzenálját is. Szavai az Egyesült Államok azon törekvésére reagáltak, hogy Kínát is bevonják egy esetleges megállapodásba.
Peszkov megismételte, hogy Oroszország tiszteletben tartja Kína álláspontját, amely szerint Pekingnek nem kell részt vennie a szerződésben. Hozzátette: az amerikai kormányzat Kínára vonatkozó kijelentései mellett nem szabad megfeledkezni Vlagyimir Putyin elnök nyilatkozatairól sem, amelyek szerint a stratégiai stabilitás és biztonság kérdéseiről
a jövőben nem lehet tárgyalni Franciaország és Nagy-Britannia nukleáris arzenáljának figyelembevétele nélkül.
Donald Trump a hónap elején a New York Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy nem aggasztja az Új START-szerződés közelgő lejárata. "Ha lejár, hát lejár. Majd kötünk egy jobb megállapodást" – fogalmazott.
Dmitrij Poljanszkij, Oroszország új állandó képviselője az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) a TASZSZ hírügynökségnek elmondta: Moszkva abban bízik, hogy az amerikai kormányzat válaszol Putyin kezdeményezésére. Eszerint a szerződés lejárta után önkéntes korlátozások formájában tartanák fenn az Új START által meghatározott plafonokat. Kína részvételének kérdésében Moszkva abból indul ki, hogy ez Peking belügye, és tiszteletben tart bármilyen kínai döntést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén
Likviditási trendek a világban.
Válaszolt Moszkva az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb kérdésére
Ez lehet a kulcs a megoldáshoz.
Kiderült a dátum: ekkor indulhat a roham a 2,5 milliós lakossági akkutámogatásért
Aki lemarad, akár éveket is várhat a következő lehetőségre.
Döntött az európai hatalom: megkönnyítik a katonai mozgósítást, ha háborúra kell készülni
De a parlamentnek is rá kell még bólintania.
A nemzetközi karbonpiac 5 megatrendje 2026-ra
2030-ra megváltozhatnak az önkéntes karbonpiacok?
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Elrettentő erővel bír.
Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban
A Nobel-díjas közgazdász nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?