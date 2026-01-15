  • Megjelenítés
Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került
Oroszország követelést fogalmazott meg az atomarzenálhoz: két európai hatalom is célkeresztbe került

A Nyugat teljes nukleáris potenciálját, beleértve Nagy-Britannia és Franciaország arzenálját is, figyelembe kell venni az új stratégiai fegyverzetkorlátozási egyezmény kidolgozásakor – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, az Egyesült Államok Kína bevonását sürgető törekvéseire reagálva.

Peszkov egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az új, a stratégiai támadófegyverek korlátozásáról szóló egyezmény kidolgozásakor a Nyugat teljes nukleáris potenciálját figyelembe kell venni, beleértve Nagy-Britannia és Franciaország arzenálját is. Szavai az Egyesült Államok azon törekvésére reagáltak, hogy Kínát is bevonják egy esetleges megállapodásba.

Peszkov megismételte, hogy Oroszország tiszteletben tartja Kína álláspontját, amely szerint Pekingnek nem kell részt vennie a szerződésben. Hozzátette: az amerikai kormányzat Kínára vonatkozó kijelentései mellett nem szabad megfeledkezni Vlagyimir Putyin elnök nyilatkozatairól sem, amelyek szerint a stratégiai stabilitás és biztonság kérdéseiről

a jövőben nem lehet tárgyalni Franciaország és Nagy-Britannia nukleáris arzenáljának figyelembevétele nélkül.

Donald Trump a hónap elején a New York Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy nem aggasztja az Új START-szerződés közelgő lejárata. "Ha lejár, hát lejár. Majd kötünk egy jobb megállapodást" – fogalmazott.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország új állandó képviselője az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) a TASZSZ hírügynökségnek elmondta: Moszkva abban bízik, hogy az amerikai kormányzat válaszol Putyin kezdeményezésére. Eszerint a szerződés lejárta után önkéntes korlátozások formájában tartanák fenn az Új START által meghatározott plafonokat. Kína részvételének kérdésében Moszkva abból indul ki, hogy ez Peking belügye, és tiszteletben tart bármilyen kínai döntést.

