Történelmi pillanat a Közel-Keleten: a radikális szervezet támogatásáról biztosította az új vezetést

MTI
A Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet csütörtökön megerősítette, kész átadni a térség feletti ellenőrzést az újonnan alakult palesztin szakértői kormánynak.

Bászim Naím, a dzsihadisták egyik magas rangú tisztségviselője közleményben hangsúlyozta, hogy

a Hamász üdvözli az átmeneti kormány megalakulását és kész megkönnyíteni a munkáját.

A kormányalakítást továbbá fontos lépésnek nevezte mind a Hamász és az Izrael között megkötött tűzszüneti megállapodás véglegesítése, illetve a háború megakadályozása irányában tett erőfeszítések felé, valamint úgy vélte, a kabinet felállítása segít a humanitárius válság leküzdésében is és előkészíti az övezet átfogó újjáépítését.

Reményét fejezte ki továbbá, hogy az átmeneti kormány valódi nemzeti egységkormány lesz, amelynek révén véget vethetnek a palesztin politikai élet széttagoltságának és közelebb kerülnek az egység megvalósításához.

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerdán jelentette be, hogy - a gázai béketerv második fázisának keretében - megalakult a Gázai övezetet irányítani hivatott palesztin szakértői kormány. A palesztin sajtó szerint az átmeneti kormányt Ali Saath vezeti, aki ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

