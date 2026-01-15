Ukrajna új szuperfegyvere áttörheti az orosz légvédelmet: mesterséges intelligenciával vadászik célpontjaira

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az első generációs fegyver inkább a rakéta és a drón hibridjeként működött, az új modell azonban alapjaiban eltérő megközelítést követ. A Ruta Block 2-t már eleve klasszikus cirkálórakétának tervezték, fejlett vezérlőrendszerrel és nagy hatótávolsággal.

A rakéta hatótávolsága meghaladja a 450 kilométert, míg a robbanófej tömege mintegy 250 kilogramm.

Irányítórendszere mesterséges intelligenciát alkalmaz, amely a fejlesztők szerint képes áttörni a többrétegű légvédelmet, még aktív elektronikai zavarás mellett is. Az orrkúpban elhelyezett infravörös célkereső a repülés utolsó szakaszában biztosít nagy pontosságot.

A Ruta Block 2 továbbfejlesztett, nehezen észlelhető sárkányszerkezetet és összecsukható szárnyakat kapott. Ennek köszönhetően indítható szállító-indító konténerből, valamint repülőgépek szárnya alól is, ami jelentősen növeli a bevethetőség rugalmasságát. A céget az Oroszországot Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése idején elhagyó Mihail Kokorics alapította. A Destinus a Ruta Block 2-t kifejezetten az orosz fegyveres erők elleni bevetésre tervezte, és már a fejlesztés korai fázisától figyelembe vették a sorozatgyártás követelményeit és költségszempontjait.

A Ruta Block 2 megjelenésével egy időben az orosz megszálló erők is új eszközöket vetettek be. 2026 elején először alkalmazták a Gerány–5 csapásmérő drónt az Ukrajna elleni kombinált légitámadások során. Az ukrán fegyveres erők vezérkara emellett nyilvánosságra hozta, hogy az orosz vállalatok több tucat külföldi technológiai berendezést használnak rakétáik gyártásához.

