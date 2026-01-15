  • Megjelenítés
FONTOS Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Ukrajna új szuperfegyvere áttörheti az orosz légvédelmet: mesterséges intelligenciával vadászik célpontjaira
Ukrajna új szuperfegyvere áttörheti az orosz légvédelmet: mesterséges intelligenciával vadászik célpontjaira

A Destinus bemutatta legújabb fejlesztését, a Ruta Block 2 cirkálórakétát, amely minden fontos paraméterében felülmúlja elődjét, és teljesen új műszaki koncepciót képvisel - számolt be a RBK.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Az első generációs fegyver inkább a rakéta és a drón hibridjeként működött, az új modell azonban alapjaiban eltérő megközelítést követ. A Ruta Block 2-t már eleve klasszikus cirkálórakétának tervezték, fejlett vezérlőrendszerrel és nagy hatótávolsággal.

A rakéta hatótávolsága meghaladja a 450 kilométert, míg a robbanófej tömege mintegy 250 kilogramm.

Irányítórendszere mesterséges intelligenciát alkalmaz, amely a fejlesztők szerint képes áttörni a többrétegű légvédelmet, még aktív elektronikai zavarás mellett is. Az orrkúpban elhelyezett infravörös célkereső a repülés utolsó szakaszában biztosít nagy pontosságot.

A Ruta Block 2 továbbfejlesztett, nehezen észlelhető sárkányszerkezetet és összecsukható szárnyakat kapott. Ennek köszönhetően indítható szállító-indító konténerből, valamint repülőgépek szárnya alól is, ami jelentősen növeli a bevethetőség rugalmasságát. A céget az Oroszországot Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése idején elhagyó Mihail Kokorics alapította. A Destinus a Ruta Block 2-t kifejezetten az orosz fegyveres erők elleni bevetésre tervezte, és már a fejlesztés korai fázisától figyelembe vették a sorozatgyártás követelményeit és költségszempontjait.

A Ruta Block 2 megjelenésével egy időben az orosz megszálló erők is új eszközöket vetettek be. 2026 elején először alkalmazták a Gerány–5 csapásmérő drónt az Ukrajna elleni kombinált légitámadások során. Az ukrán fegyveres erők vezérkara emellett nyilvánosságra hozta, hogy az orosz vállalatok több tucat külföldi technológiai berendezést használnak rakétáik gyártásához.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

