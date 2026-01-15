Válaszolt Moszkva az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb kérdésére

Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője beszélt azokról a pletykákról, melyek szerint Oroszország beleegyezett, hogy kész beleegyezni egy békefenntartó kontingens Ukrajnába telepítésére. Moszkva ugyanakkor feltételnek szabta a hírek szerint azt is, hogy a „globális Dél” katonái is vegyenek részt a misszióban, így például kínai fegyvereseket látnának a kelet-európai országban.

Ezt nem tudom megerősíteni

– hangsúlyozta Peszkov újságírói kérdésre.

Korábban Oroszország kifejezetten ellenezte, hogy NATO országokból érkező katonákat telepítsenek Ukrajnára, és kijelentették, hogy őket ugyanúgy célpontnak fogják tekinteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images