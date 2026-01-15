  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett a francia elnök: átvették Amerikától a háború egyik legfontosabb feladatát
Váratlan bejelentést tett a francia elnök: átvették Amerikától a háború egyik legfontosabb feladatát

Emmanuel Macron francia elnök szerint Franciaország mára az Ukrajnának nyújtott hírszerzési információk mintegy kétharmadát biztosítja, ezzel átvéve az Egyesült Államok korábbi vezető szerepét - közölte a RBK.

Macron az Istres-Les-Tubes katonai bázison tartott beszédében arról beszélt: a szereposztás 2025 márciusában kezdett átalakulni. Ekkor Washington az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokhoz kapcsolódó politikai megállapodások részeként felfüggesztette a hírszerzési adatok megosztását Kijevvel. Azóta a francia elnök szerint

Európa vált a támogatás kulcsszereplőjévé, egy több mint harminc országot tömörítő koalíción keresztül.

A francia elnök elmondta, hogy a francia hírszerző szolgálatok koordinálják és biztosítják az ukrán csapatok számára azokat az információkat, amelyek a csapásmérő és védelmi műveletek megtervezéséhez szükségesek. Macron hangsúlyozta: az ukrán partnereknek, az európaiaknak és az egész világnak küldött üzenetük az, hogy Franciaország kész támogatni az ukrán ellenállást, és visszatartani az újabb orosz agressziókat.

A francia védelmi minisztérium nem kommentálta részletesen a bejelentést, de megerősítette, hogy a szolgáltatott adatok jelentős része technikai jellegű, és nem függ az Egyesült Államoktól.

